Очередь из автомобилей на границе Украины. Фото: ГПСУ

Запись о розыске от ТЦК в системе "Оберег" не является окончательным приговором для выезда за границу. Украинцы не только успешно отменяют безосновательные запреты пограничников в судах, но и взимают из госбюджета сотни тысяч гривен компенсации за сорванные поездки из-за отсутствия доказательств.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Статус розыска и что действительно блокирует право на выезд за границу

Наличие информации о розыске военнообязанного может стать причиной для запрета выезда из Украины. Однако юридический вес имеет не бытовое понятие "находится в розыске", а конкретная формулировка в государственных реестрах.

Ключевым для разрешения таких споров является пункт 17 Порядка №560. Он четко определяет, при каких условиях мужчинам от 18 до 60 лет отказывают в выезде.

Пограничники обязаны вернуть домой лицо и отказать в пересечении границы в двух конкретных случаях:

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отсутствие военно-учетного документа;

наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов записи о том, что мужчина подан в розыск именно в Национальную полицию.

Могут ли с границы сразу отправить в ТЦК

Если речь идет о втором обстоятельстве, инспекторы ГНСУ вызывают полицейских. Именно правоохранители осуществляют административное задержание и доставляют гражданина в ближайший ТЦК и СП.

Важно понимать, что пограничники только контролируют выезд, военные ведут учет, а задерживает исключительно полиция. Поэтому обычная отметка о нарушении правил учета или записи в системе "Оберег" не тождественна официальному розыску полицией.

Когда есть смысл судиться и потребовать компенсацию

Украинские суды все чаще становятся на сторону граждан, если ГНСУ не подкрепляет свои решения фактами.

Показательно дело № 161/12477/26, решение в котором Луцкий горрайонный суд Волынской области принял 28 сентября 2026 года. Спор касался моряка, который имел все необходимые документы для выезда, но 25 декабря 2024 на пункте пропуска "Ягодин" получил отказ.

Ранее административные суды уже признали этот запрет противоправным, несмотря на ссылку ГНСУ на данные реестра "Оберіг". Впоследствии мужчина подал иск о возмещении ущерба. Суд частично удовлетворил требования, взыскав из государственного бюджета 179 067,92 гривны материального и 10 000 гривен морального ущерба.

О необходимости доказывать факт розыска отметил и Восьмой апелляционный административный суд. 16 октября 2026 года по делу №380/2452/25 судьи оставили в силе отмену отказа в выезде. Пограничники не смогли предоставить никаких доказательств того, что истца действительно разыскивали, а выписка из реестра не содержала данных о представлении в полицию. Апелляцию ГНСУ отклонили.

Требования к качеству решений пограничников сформулировал Верховный Суд. Высшая инстанция постановила, что отказ пограничников должен быть четким, мотивированным и содержать конкретные правовые основания с указанием недостающих документов.

Согласно статье 14 Закона "О пограничном контроле", любой отказ оформляется в письменном виде с четким указанием причин.

Чтобы защитить свои права, нужно действовать по следующему плану:

Получить на руки свой экземпляр письменного решения. Если инспектор его не выдал, необходимо послать официальный запрос в орган ГНСУ.

Обратиться в ТЦК и СП для выяснения даты и оснований появления записи о розыске, а также проверить факт передачи данных в полицию.

Обжаловать решение пограничников в высшем руководстве ГНСУ или сразу в административном суде. На это закон отводит ровно один месяц со дня вынесения запрета.

Подготовить доказательную базу для суда: паспорт, военно-учетные документы, письменный отказ, ответы от ТЦК, полиции и ГНСУ.

Если спор касается и незаконных действий ТЦК, в иске нужно указывать отдельные требования и различных ответчиков.

Следует помнить, что процесс обжалования не останавливает действия самого отказа. А чтобы потребовать финансовую компенсацию, придется доказать не только противоправность действий инспекторов, но и то, что здесь есть прямая причинно-следственная связь между запретом на выезд и реальным ущербом.

Новини.LIVE сообщали, что мужчины с инвалидностью любой группы, а также те, кого признали временно непригодными до шести месяцев, могут свободно уезжать из Украины. Для людей с инвалидностью ограничений на количество поездок вообще нет.

Уехать можно и как сопровождающий отца с инвалидностью ІІ группы. Пограничники выпустят даже тогда, когда сын и отец приписаны к разным ТЦК, нужно иметь полный пакет подтверждающих бумаг и военный документ без статуса розыска.

В то же время у многих украинцев, давно живущих за границей, после загрузки "Резерв+" выскакивает уведомление о розыске, ведь выезд из страны автоматически не освобождает от учета. Однако возвращаться домой и лично идти в военкомат, чтобы снять эту отметку, не нужно. Такой статус нарушителю можно законно отменить дистанционно.