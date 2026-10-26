Черга з автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Запис про розшук від ТЦК у системі "Оберіг" не є остаточним вироком для виїзду за кордон. Українці не лише успішно скасовують безпідставні заборони прикордонників у судах, а й стягують із держбюджету сотні тисяч гривень компенсації за зірвані поїздки через відсутність доказів.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Статус розшуку та що насправді блокує право на виїзд за кордон

Наявність інформації про розшук військовозобов'язаного дійсно може стати причиною для заборони виїзду з України. Проте юридичну вагу має не побутове поняття "перебуває в розшуку", а конкретне формулювання в державних реєстрах.

Ключовим для вирішення таких суперечок є пункт 17 Порядку № 560. Він чітко визначає, за яких умов чоловікам віком від 18 до 60 років відмовляють у виїзді.

Прикордонники зобов'язані повернути додому особу і відмовити в перетині кордону в двох конкретних випадках:

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відсутність військово-облікового документа;

наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів запису про те, що чоловіка подано до розшуку саме в Національну поліцію.

Чи можуть з кордону одразу відправити в ТЦК

Якщо йдеться про другу обставина, інспектори ДПСУ викликають поліцейських. Саме правоохоронці здійснюють адміністративне затримання та доставляють громадянина до найближчого ТЦК та СП.

Важливо розуміти, що прикордонники лише контролюють виїзд, військкомати ведуть облік, а затримує виключно поліція. Тому звичайна позначка про порушення правил обліку чи запис у системі "Оберіг" не тотожні офіційному розшуку поліцією.

Коли є сенс судитися та вимагати компенсацію

Українські суди дедалі частіше стають на бік громадян, якщо ДПСУ не підкріплює свої рішення фактами.

Показовою є справа № 161/12477/26, рішення у якій Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 28 вересня 2026 року. Спір стосувався моряка, який мав усі необхідні документи для виїзду, але 25 грудня 2024 року на пункті пропуску "Ягодин" отримав відмову.

Раніше адміністративні суди вже визнали цю заборону протиправною, попри посилання ДПСУ на дані реєстру "Оберіг". Згодом чоловік подав позов про відшкодування шкоди. Суд частково задовольнив вимоги, стягнувши з державного бюджету 179 067,92 гривні матеріальної та 10 000 гривень моральної шкоди.

На необхідності доводити факт розшуку наголосив і Восьмий апеляційний адміністративний суд. 16 жовтня 2026 року у справі № 380/2452/25 судді залишили в силі скасування відмови у виїзді. Прикордонники не змогли надати жодних доказів того, що позивача справді розшукували, а витяг із реєстру не містив даних про подання до поліції. Апеляцію ДПСУ відхилили.

Вимоги до якості самих рішень прикордонників сформулював Верховний Суд. Найвища інстанція постановила, що відмова прикордонників має бути чіткою, вмотивованою та містити конкретні правові підстави із зазначенням документів, яких не вистачило.

Відповідно до статті 14 Закону "Про прикордонний контроль", будь-яка відмова оформлюється письмово з чітким зазначенням причин.

Щоб захистити свої права, потрібно діяти за таким планом:

Отримати на руки свій примірник письмового рішення. Якщо інспектор його не видав, необхідно надіслати офіційний запит до органу ДПСУ.

Звернутися до ТЦК та СП для з'ясування дати та реальних підстав появи запису про розшук, а також перевірити факт передачі цих даних до поліції.

Оскаржити рішення прикордонників у вищого керівництва ДПСУ або відразу в адміністративному суді. На це закон відводить рівно один місяць із дня винесення заборони.

Підготувати доказову базу для суду: паспорт, військово-облікові документи, письмову відмову, відповіді від ТЦК, поліції та ДПСУ.

Якщо спір стосується ще й незаконних дій ТЦК, у позові треба вказувати окремі вимоги та різних відповідачів.

Варто пам'ятати, що процес оскарження не зупиняє дії самої відмови. А щоб вимагати фінансову компенсацію, доведеться довести не лише протиправність дій інспекторів, а й те, що тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок між забороною на виїзд та реальними збитками.

Новини.LIVE повідомляли, що чоловіки з інвалідністю будь-якої групи, а також ті, кого визнали тимчасово непридатними до шести місяців, можуть вільно виїжджати з України. Для людей з інвалідністю обмежень на кількість поїздок узагалі немає.

Виїхати можна і як супроводжуючий батька з інвалідністю ІІ групи. Прикордонники випустять навіть тоді, коли син і батько приписані до різних ТЦК, треба мати повний пакет підтверджуючих паперів та військовий документ без статусу розшуку.

Водночас у багатьох українців, які давно живуть за кордоном, після завантаження "Резерв+" вискакує сповіщення про розшук, адже виїзд з країни автоматично не звільняє від обліку. Проте повертатися додому й особисто йти до військкомату, аби зняти цю позначку, не потрібно. Такий статус порушнику можна цілком законно скасувати дистанційно.