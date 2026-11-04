Военнослужащий ВСУ. Фото: Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооружённых Сил Украины

Военное положение в Украине не отменяет законного права военнослужащих на отдых с семьей. Согласно статье 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие имеют законное право подать соответствующий рапорт и получить до 30 календарных дней ежегодного основного отпуска. Однако иногда командование может отказать в отпуске, и это не всегда законно.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Может ли военнослужащий использовать свой отпуск по частям

Это время не обязательно использовать за один раз. Закон позволяет разбивать отпуск на несколько частей. Но в таком случае продолжительность отдыха должна составлять не менее 15 календарных дней. В то же время руководство подразделения должно учитывать боевую готовность. Поэтому действует строгое правило: одновременно в отпуск могут уйти не более 30% бойцов определенной категории из одного подразделения.

Как правильно составить обращение к командиру

Чтобы инициировать процесс оформления отпуска, военнослужащий обязан написать рапорт на имя своего командира. Подать этот документ можно в традиционной бумажной форме или воспользоваться электронным вариантом через приложение "Армия+".

В тексте рапорта необходимо обязательно указать следующие данные:

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желаемые даты отдыха и конкретный вид отпуска; точный адрес, где военнослужащий планирует находиться; актуальный контактный номер телефона; дополнительное время, необходимое на дорогу туда и обратно (при необходимости).

Если рапорт «потеряется» или останется без рассмотрения, именно подтверждение регистрации станет главным доказательством для военнослужащего при обжаловании.

Что делать, если руководство не отпускает в отпуск

Отсутствие реакции командира на поданный документ или прямой отказ требуют от бойца последовательных действий. Словесные обещания или устные разговоры в таких ситуациях не работают.

Если согласия нет, военным советуют:

Узнать официальную причину отказа. Возможно, лимит в 30% отсутствующих уже исчерпан, поэтому стоит просто предложить руководству другие даты. Обратиться к высшему командованию. Если командир игнорирует документ без объяснений, нужно подать письменную жалобу на более высокий уровень, приложив доказательства регистрации первого рапорта. Привлечь уполномоченные органы. Защищать свои права можно через органы военного управления, которые рассматривают обращения военнослужащих.

Почему нельзя уходить в отпуск самостоятельно

Сам факт написания и успешной подачи рапорта не дает военнослужащему автоматического разрешения уехать домой. Покидать место несения службы разрешается исключительно после официального согласования и издания соответствующего приказа по части.

Если же боец решит уехать домой без надлежащего оформления, такие действия будут расцениваться как самовольное отсутствие. Даже при наличии нерассмотренного рапорта игнорирование приказа повлечет за собой серьезные правовые последствия.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинские защитники могут оформить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 суток без учета времени в пути. Подать соответствующий рапорт теперь удобнее всего через приложение "Армия+", причем закон не устанавливает ограничений на количество таких выездов в течение года. На весь период законного пребывания дома военнослужащему в полном объеме сохраняется регулярное денежное обеспечение.

Процедура перевода между подразделениями также перенесена в приложение "Армия+". Военным больше не нужно проходить бюрократические процедуры. Рапорт о смене места службы отправляется онлайн в несколько кликов. На принятие окончательного решения командованию выделили четкие временные рамки, поэтому рассмотрение электронной заявки занимает не более 72 часов.