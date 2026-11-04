Військовий ЗСУ. Фото: Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних Сил України

Воєнний стан в Україні не скасовує законного права армійців на відпочинок із родиною. Згідно зі статтею 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", захисники мають законну змогу подати відповідний рапорт і отримати до 30 календарних днів щорічної основної відпустки. Та інколи командування може відмовити у відпустці і це не завжди законно.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Чи можна військовому по частинах використати свою відпустку

Цей час не обов'язково використовувати за один раз. Закон дозволяє дробити відпустку на кілька частин. Але в такому випадку тривалість відпочинку має тривати не менше 15 календарних днів. Водночас керівництво підрозділу має зважати на бойову готовність. Через це діє суворе правило, що одночасно піти у відпустку можуть не більше 30% бійців певної категорії з одного підрозділу.

Як правильно сформувати звернення до командира

Щоб ініціювати процес оформлення відпустки, військовослужбовець зобов'язаний написати рапорт на ім'я свого командира. Подати цей документ можна у традиційній паперовій формі або ж скористатися електронним варіантом через застосунок "Армія+".

У тексті рапорту необхідно обов'язково вказати такі дані:

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бажані дати відпочинку та конкретний вид відпустки; точну адресу, де боєць планує перебувати; актуальний контактний номер телефону; додатковий час, який потрібен на дорогу туди й назад (за необхідності).

Якщо рапорт "загубиться" або залишиться без розгляду, саме підтвердження реєстрації стане головним доказом для військового під час оскарження.

Що робити, якщо керівництво не відпускає у відпустку

Відсутність реакції командира на поданий документ або пряма відмова вимагають від бійця послідовних кроків. Словесні обіцянки чи усні розмови в таких ситуаціях не працюють.

Якщо погодження немає, військовим радять:

Дізнатися офіційну причину відмови. Можливо, ліміт у 30% відсутніх вже вичерпано, тому варто просто запропонувати керівництву інші дати. Звернутися до вищого командування. Якщо командир ігнорує документ без пояснень, треба писати письмову скаргу на вищий рівень, додавши докази реєстрації першого рапорту. Залучити уповноважені органи. Захищати свої права можна через органи військового управління, які розглядають звернення армійців.

Чому не можна йти у відпустку самостійно

Сам факт написання та успішної подачі рапорту не надає військовому автоматичного дозволу поїхати додому. Залишати місце несення служби дозволяється виключно після офіційного погодження та видання відповідного наказу по частині.

Якщо ж боєць вирішить поїхати додому без належного оформлення, такі дії розцінюватимуться як самовільне вибуття. Навіть за наявності нерозглянутого рапорту, ігнорування наказу потягне за собою серйозні правові наслідки.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українські захисники можуть оформити оплачувану відпустку за сімейними обставинами терміном до 10 діб без урахування дороги. Подати відповідний рапорт тепер найзручніше через застосунок "Армія+", причому лімітів на кількість таких виїздів протягом року закон не встановлює. На весь час законного перебування вдома за військовослужбовцем у повному обсязі зберігається регулярне грошове забезпечення.

Процедуру переведення між підрозділами також перевели у "Армія+". Військовим більше не потрібно проходити бюрократі. Рапорт на зміну місця служби відправляється онлайн у кілька кліків. На ухвалення остаточного рішення командуванню виділили чіткі часові межі, тому розгляд електронної заявки займає щонайбільше 72 години.