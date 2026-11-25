Сотрудники ТЦК. Фото: Черновицкий ОТЦК и СП

В ТЦК нередко отказывают в отсрочке мужчинам, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, ссылаясь на наличие брата. Причем отказать могут даже в том случае, если брат фактически находится в армии. Причиной этого является пробел в законе, который противоречит сам себе. Но даже его можно оспорить и добиться отсрочки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Реклама

Имеет ли право ТЦК отказать в отсрочке по уходу

Когда мужчина оформляет отсрочку по инвалидности I или II группы одного из родителей, а его брат уже служит в армии, комиссии ТЦК часто отказывают даже после подачи полного пакета документов. В качестве причины указывают "наличие другого трудоспособного члена семьи, проходящего военную службу".

"Такой отказ комиссии при ТЦК и СП подлежит обжалованию в судебном порядке, однако основан на реальной законодательной коллизии, из-за которой простое повторное подание документов в четвертый раз не даст результата", — отмечает юрист Дерий.

Согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отсрочку предоставляют, если один из собственных родителей или родителей супруги (супруга) имеет инвалидность I или II группы, а других невоеннообязанных родственников, обязанных их содержать, нет.

Читайте также:

Таких лиц не учитывают только в том случае, если они сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего) или отбывают наказание. Если же их нет, ухаживать может один военнообязанный по выбору человека с инвалидностью.

Комиссии ТЦК используют буквальное сочетание трех законов. Закон "О воинской обязанности и военной службе" разделяет военнослужащих и военнообязанных, Семейный кодекс Украины обязывает совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей, а среди исключений в законе о мобилизации прямо не упомянуто "прохождение военной службы". Отсюда логика ТЦК работает так: брат служит, значит, он не является военнообязанным, получает денежное довольствие и якобы может содержать родителей.

"Ключевая проблема заключается в формальном толковании норм законодательства со стороны ТЦК и СП, которое противоречит самой цели закона", — подчеркивает юрист.

Однако оспорить её можно и довольно успешно. Юрист Владислав Дерий пояснил, что в суде позицию ТЦК опровергают три аргумента:

Понятие "трудоспособный член семьи" было исключено из закона ещё в 2024 году и заменено на "лица, не являющиеся военнообязанными и обязанные обеспечивать". Ссылка на несуществующий термин нарушает Порядок № 560 и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Брат в ВСУ — не гражданское лицо. Ограничение было введено для случаев, когда рядом с родителями находится гражданский родственник, которого не мобилизуют (например, здоровая жена или совершеннолетняя дочь), а военнослужащий уже несет службу и не может взять на себя опеку.

Согласно Семейному кодексу обязанность возникает только при двух условиях: нетрудоспособности родителей и реальной потребности в деньгах, если их доходов не хватает до прожиточного минимума.

"Сам факт наличия брата не доказывает автоматической возможности обеспечения всех жизненных потребностей человека с инвалидностью»", — объясняет Владислав Дерий.

Юрист советует выбирать между изменением основания отсрочки и судебным обжалованием.

Быстрее всего обойти коллизию можно путем оформления фактического постоянного ухода за больными собственными родителями или через бронирование. Если справку о необходимости постоянного ухода получить невозможно, обжалуйте отказ в окружном административном суде.

Вместе с иском или даже до его подачи подайте заявление об обеспечении иска в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, чтобы запретить ТЦК призывать вас до вынесения решения суда. Параллельно отправьте жалобу в областной ТЦК и Минобороны.

Новини.LIVE сообщали, что согласно действующим правилам обучение на заочном отделении не дает студентам права на отсрочку, поэтому их мобилизуют на общих основаниях. Освобождение от призыва действует только для тех, кто получает высшее образование на дневной форме обучения, хотя у заочников остается возможность получить отсрочку по состоянию здоровья.

Также мужчина может оформить отсрочку, если ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью. В определенных случаях это право сохраняется даже тогда, когда в семье есть другие дети, но они постоянно проживают за границей. Главное — правильно подготовить все необходимые документы.