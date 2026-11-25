Працівники ТЦК. Фото: Чернівецький ОТЦК та СП

ТЦК нерідко відмовляють у відстрочці чоловікам, чиї батьки мають інвалідність I чи II групи, посилаючись на наявність брата. Причому відмовити можуть навіть тоді, коли брат фактично перебуває. у війську. Причиною цього є прогалина в законі, яка суперечить сама собі. Але навіть її можна осакаржити і домогтися відстрочки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Владислава Дерія.

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Чи має право ТЦК відмовити у відстрочці по догляду

Коли чоловік оформлює відстрочку через інвалідність I чи II групи одного з батьків, а його брат уже служить у війську, комісії ТЦК часто відмовляють навіть після подання повного пакета документів. Причиною вказують "наявність іншого працездатного члена родини, який проходить військову службу".

"Така відмова комісії при ТЦК та СП підлягає оскарженню у судовому порядку, проте ґрунтується на реальній законодавчій колізії, через яку просте повторне подання документів у четвертий раз не дасть результату", — зазначає юрист Дерій.

За Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відстрочку дають, якщо один із власних батьків або батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I чи II групи, а інших невійськовозобов'язаних родичів, які зобов'язані їх утримувати, немає.

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Таких осіб не враховують лише тоді, коли вони самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (окрім домашнього) або відбувають покарання. Якщо ж їх немає, доглядати може один військовозобов'язаний за вибором людини з інвалідністю.

Комісії ТЦК використовують буквальне поєднання трьох законів. Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" розділяє військовослужбовців і військовозобов'язаних, Сімейний кодекс України зобов'язує повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків, а серед винятків у законі про мобілізацію прямо не згадано "проходження військової служби". Звідси логіка ТЦК працює так: брат служить, тож він не військовозобов'язаний, отримує грошове забезпечення і нібито може утримувати батьків.

"Ключова проблема полягає у формальному тлумаченні норм законодавства з боку ТЦК та СП, яке суперечить самій меті закону", — підкреслює юрист.

Однак, оскаржити її можна і доволі успішно. Юрист Владислав Дерій пояснив, що суді позицію ТЦК розбивають три аргументи:

Поняття "працездатний член родини" прибрали із закону ще у 2024 році, замінивши на "осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов'язані утримувати". Посилання на неіснуючий термін порушує Порядок № 560 та Кодекс адміністративного судочинства України.

Брат у ЗСУ — не цивільний. Обмеження створили для випадків, коли поруч із батьками є цивільний родич, якого не мобілізують (наприклад, здорова дружина чи повнолітня донька), а військовослужбовець уже виконує обов'язок на службі й не здатен перебрати опіку.

За Сімейним кодексом обов'язок виникає лише за двох умов: непрацездатності батьків та реальної потреби в грошах, якщо їхніх доходів не вистачає до прожиткового мінімуму.

"Сам факт існування брата не доводить автоматичної можливості забезпечення всіх життєвих потреб особи з інвалідністю", — пояснює Владислав Дерій.

Юрист радить обирати між зміною підстави відстрочки та судовим оскарженням.

Найшвидше обійти колізію можна через оформлення фактичного постійного догляду за хворими власними батьками або через бронювання. Якщо довідку про потребу в постійному догляді отримати неможливо, оскаржуйте відмову в окружному адміністративному суді.

Разом із позовом або навіть до нього подайте заяву про забезпечення позову за Кодексом адміністративного судочинства України, щоб заборонити ТЦК призивати вас до рішення суду. Паралельно надішліть скаргу до обласного ТЦК та Міноборони.

Новини.LIVE повідомляли, що за чинними правилами навчання на заочному відділенні не дає студентам права на відстрочку, тому їх мобілізують на загальних підставах. Звільнення від призову діє лише для тих, хто здобуває вищий рівень освіти на денній формі, хоча в заочників залишається можливість отримати відстрочку за станом здоров'я.

Також чоловік може оформити відстрочку, якщо доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю. У певних випадках це право зберігається навіть тоді, коли в сім'ї є інші діти, але вони постійно живуть за кордоном. Головне правильно підготувати всі потрібні документи.