Военнослужащие и заключение врача. Фото: коллаж Новини.LIVE

Верховный Суд Украины защитил права военнослужащих в спорах с медиками. Судьи постановили, что военные врачи не могут отказываться пересматривать диагнозы лишь на основании своих полномочий. Отныне суды будут строго контролировать, как ВВК обосновывает свои решения относительно здоровья бойцов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитику судебной практики, подготовленную "Судебно-юридической газетой".

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Суды будут контролировать решения ВВК

Украинские военные получили возможность защищать свои права. Долгое время военно-медицинские комиссии считали свои решения окончательными. Врачи просто ссылались на приказ Минобороны № 402 и отказывались пересматривать дела. Но теперь Верховный Суд изменил эти правила.

В апреле 2025 года судьи рассмотрели показательный конфликт. В 2022 году военнослужащий воевал в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В октябре он получил ранение. Региональная ВВК признала, что именно ранение и стресс напрямую связаны с защитой Родины. А вот другие заболевания, такие как гастрит, проблемы со зрением и простатит, врачи назвали просто «последствием службы». Такой статус лишал бойца ряда льгот.

Солдат не согласился с таким заключением и подал жалобу в Центральную ВВК в Киеве. Однако столичные медики даже не стали разбираться в деле. В октябре 2023 года они просто написали, что региональные коллеги были правы.

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Боец обратился в суд. В Днепре окружной суд встал на его сторону и признал отписку ЦВВК незаконной. Но затем апелляционный суд отменил это решение. Судьи тогда заявили, что диагнозы — это дело исключительно медиков, и суд не имеет права в это вмешиваться.

Тогда военный дошел до Верховного Суда. Кассационная инстанция полностью разбила логику апелляции и вынесла три главных правила для таких споров. Во-первых, суды имеют полное право контролировать процедуру принятия решений ВВК. Во-вторых, врачи не могут прикрываться своими полномочиями, чтобы не объяснять отказ. В-третьих, ЦВВК обязана изучать все справки бойца, а не просто соглашаться с решениями нижестоящих комиссий.

В связи с этим Верховный Суд напомнил врачам о правиле 3.4 Положения № 402. Согласно ему, Центральная комиссия могла самостоятельно изменить решение или направить солдата на повторное обследование. В итоге судьи заставили ЦВВК по-настоящему пересмотреть дело этого бойца.

Когда болезнь у военнослужащего считается приобретённой в результате службы

Похожую ситуацию Верховный Суд рассмотрел и в другом деле в апреле 2025 года. Военный воевал в Херсонской области, где у него появились новые заболевания. Однако комиссия отказалась признать, что они возникли в результате защиты страны. Местные суды вновь встали на сторону медиков.

Но Верховный Суд отменил и эти решения, опираясь на пункт 21.5 Положения № 402. Судьи четко объяснили, когда болезнь следует связывать с войной. Это происходит, если диагноз был поставлен непосредственно во время боевых действий. Также это применимо, если болезнь была ранее, но именно на фронте она сильно обострилась. Если же болезнь хроническая и развивается медленно, солдату необходимо предъявить медицинские документы. Они должны подтвердить, что ухудшение состояния началось именно в период боевых действий.

Теперь, благодаря этим двум решениям Верховного Суда, другие судьи больше не смогут просто игнорировать жалобы военных. При рассмотрении дел они будут проверять, действительно ли ВВК изучила все справки и учла ли участие солдата в боях.

Также Новини.LIVE сообщали ранее, что в период действия военного положения решение ВВК о состоянии здоровья и годности к военной службе действует в течение одного года. Оформить направление на прохождение осмотра теперь можно онлайн через приложение "Резерв+", хотя при необходимости документ также могут выдать в бумажном виде уполномоченные должностные лица.

В то же время правительство приняло постановление № 1359, которое сохраняет статус инвалидности в силе до момента прохождения нового осмотра. Все предыдущие справки остаются действительными до тех пор, пока оценку не проведет профильная экспертная комиссия, что гарантирует сохранение выплат. Но эта норма действует только для тех людей, чей очередной повторный осмотр должен был состояться уже во время войны, но так и не был проведен.