Військовослужбовці та висновок лікаря. Фото: колаж Новини.LIVE

Верховний Суд України захистив права військових у спорах із медиками. Судді визначили, що військові лікарі не можуть відмовлятися переглядати діагнози лише через свої повноваження. Відтепер суди жорстко контролюватимуть, як ВЛК обґрунтовує свої рішення щодо здоров'я бійців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналітику судової практики, яку зробила "Судово-юридична газета".

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Суди контролюватимуть рішення ВЛК

Українські військові отримали спосіб для захисту своїх прав. Тривалий час військово-лікарські комісії вважали свої рішення остаточними. Лікарі просто посилалися на наказ Міноборони №402 і відмовлялися переглядати справи. Але тепер Верховний Суд змінив ці правила.

У квітні 2025 року судді розібрали показовий конфлікт. Військовий у 2022 році воював на Донеччині, Сумщині та Харківщині. У жовтні він отримав поранення. Регіональна ВЛК визнала, що саме поранення та стрес безпосередньо пов'язані із захистом Батьківщини. А от інші хвороби, як-от гастрит, проблеми із зором та простатит лікарі назвали просто "наслідком служби". Такий статус позбавляв бійця низки пільг.

Солдат не погодився з таким висновком і поскаржився до Центральної ВЛК у Києві. Проте столичні медики навіть не стали розбиратися. У жовтні 2023 року вони просто написали, що регіональні колеги мали рацію.

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Боєць пішов далі до суду. У Дніпрі окружний суд став на його бік і визнав відписку ЦВЛК незаконною. Але потім апеляційний суд скасував це рішення. Судді тоді заявили, що діагнози — це справа виключно медиків, і суд туди лізти не має права.

Тоді військовий дійшов до Верховного Суду. Касаційна інстанція повністю розбила логіку апеляції і винесла три головні правила для таких суперечок. По-перше, суди мають повне право контролювати процедуру прийняття рішень ВЛК. По-друге, лікарі не можуть прикриватися своїми повноваженнями, щоб не пояснювати відмову. По-третє, ЦВЛК зобов'язана вивчати всі довідки бійця, а не просто погоджуватися з нижчими комісіями.

Відтак Верховний Суд нагадав лікарям про правило 3.4 із Положення №402. За ним Центральна комісія могла сама змінити рішення або відправити солдата на новий огляд. У підсумку судді змусили ЦВЛК переглянути справу цього бійця по-справжньому.

Коли хвороба у військовогго вважається здобутою через службу

Схожу ситуацію Верховний Суд розглянув і в іншій справі у квітні 2025 року. Військовий воював на Херсонщині, де в нього з'явилися нові хвороби. Проте комісія відмовилася визнавати, що вони виникли через захист країни. Місцеві суди знову стали на бік медиків.

Але Верховний Суд скасував і ці рішення, спираючись на пункт 21.5 Положення №402. Судді чітко пояснили, коли хворобу треба пов'язувати з війною. Це відбувається, якщо діагноз з'явився прямо під час боїв. Також це працює, якщо хвороба була раніше, але саме на фронті вона сильно загострилася. Якщо ж хвороба хронічна і розвивається повільно, солдату треба показати медичні документи. Вони мають підтвердити, що погіршення почалося саме в період бойових дій.

Тепер, завдяки цим двом рішенням Верховного Суду, інші судді більше не зможуть просто ігнорувати скарги військових. Під час розгляду справ вони будуть перевіряти, чи справді ВЛК вивчила всі довідки і чи врахувала участь солдата в боях.

Також Новини.LIVE повідомляли раніше, що під час дії воєнного стану рішення ВЛК про стан здоров'я та придатність до військової служби діє протягом одного року. Оформити направлення на проходження огляду тепер можна онлайн через додаток "Резерв+", хоча за потреби документ також можуть виписати в паперовому вигляді уповноважені посадові особи.

Водночас уряд ухвалив постанову № 1359, яка зберігає статус інвалідності чинним до моменту проходження нового огляду. Усі попередні довідки залишаються дійсними, доки оцінку не проведе профільна експертна комісія, що гарантує збереження виплат. Але ця норма діє лише для тих людей, чий черговий переогляд мав відбутися вже під час війни, але так і не був проведений.