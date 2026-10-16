Работа на металлургическом комбинате. Фото: Reuters

Кабинет министров планирует сократить квоту на бронирование рабочих мест для сотрудников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%. В свою очередь, производители оружия предупреждают о высоком риске срыва контрактов для ВСУ. Правительство, в свою очередь, указывает, что такое решение хотят принять из-за массового злоупотребления компаниями этим правом. Окончательное решение должно быть принято до 18 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью "Оборонка" и прямую трансляцию заседания Верховной Рады Украины.

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Правительственные инициативы и позиция Кабмина по отмене 100%-ного бронирования

Министерство экономики готовит пересмотр механизма защиты работников от призыва. Главное изменение касается производителей вооружения, которым предлагают снизить лимит бронирования со 100% до 85%. Инициатива исходит от Ставки Верховного Главнокомандующего из-за острого дефицита личного состава на фронте.

Премьер-министр Сергей Корецкий уверяет, что постановление еще находится на стадии доработки.

"Для критически важных предприятий радикальных изменений в бронировании не будет", — объясняет глава правительства.

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В то же время он подчеркивает, что пересмотр квоты обусловлен манипуляциями со стороны предпринимателей, которые защищают от мобилизации весь персонал, хотя критические функции выполняет лишь его часть.

"Если у тебя 100%, это означает, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и бронировать людей", — отметил чиновник.

Против правительственной инициативы выступил министр обороны Евгений Хмара, который отстаивает сохранение действующих квот на всех уровнях. Его поддержали отраслевые объединения: NAUDI, "Украинский совет оружейников", "Технологические силы Украины", IRON и Федерация работодателей Украины. Окончательный текст постановления Кабинет Министров должен утвердить до 18 октября.

Риски для оборонной промышленности

Но производители оружия бьют тревогу, поскольку именно гарантия отсрочки стала главным инструментом привлечения кадров. Так, редакция «Оборонка» пообщалась с представителями ОПК в Украине, которые массово негативно отзываются о правительственных инициативах.

В настоящее время оборонные предприятия имеют право не только на 100% бронирование, но и на 45-дневную временную отсрочку для новичков, чтобы те успели уладить дела с ТЦК.

Представитель компании, производящей компоненты для беспилотников, рассказал изданию «Оборонка», что они нередко еще на этапе собеседования теряли очень компетентных кандидатов только из-за того, что компания не могла обеспечить защиту от мобилизации.

"Бронирование — не бонус, а условие, без которого кандидаты часто даже не доходят до собеседования. Самые востребованные специалисты — инженеры по аппаратному и программному обеспечению, технологи, квалифицированные рабочие — в основном мужчины призывного возраста. Первый вопрос, который задает большинство из них: "Будет ли бронь?" Если ответ "нет" или "возможно", разговор часто на этом может закончиться", — поделился анонимно один из представителей.

Сколько людей потеряет ОПК в случае утверждения изменений в квоте

Сокращение квоты на 15% означает призыв около 20 тысяч работников ОПК. По статистике профильной ассоциации NAUDI и объединения «Украинский совет оружейников», сейчас в отрасли забронировано примерно 140 тысяч мужчин, а это лишь десятая часть от всех защищенных от мобилизации в стране. Всего в секторе производства оружия задействовано от 300 до 400 тысяч специалистов.

Руководитель крупного предприятия по выпуску дронов подчеркивает катастрофические последствия такого шага: "У нас в штате 3500 тыс. мужчин, которых касается мобилизация. 15% из них — это 500. То есть нам нужно выполнять контракты, расширяться, при этом потеряв полтысячи человек. Мы так даже текущие объемы не сможем удержать и сорвем все сроки по контрактам для армии".

Фиктивные работники в ОПК стали причиной пересмотра правил

Стремительное расширение украинского ОПК подтверждается цифрами. В 2022 году объем произведенного оружия составил 1 миллиард долларов, в 2023-м вырос до 3 миллиардов, а в 2024-м достиг 9 миллиардов долларов. Прогнозы на 2025 год колеблются в пределах 10–12 миллиардов, а в 2026-м ожидается дальнейший рост благодаря финансированию со стороны западных партнеров. Сегодня 87% контрактов Агентства оборонных закупок приходится на отечественные компании. Очереди на отдельные виды вооружения растянулись на 6–12 месяцев.

Однако быстрое расширение штатов сопряжено и с рядом проблем. Правоохранительные органы уже фиксировали случаи, когда владельцы оборонных заводов оформляли на них сотрудников других своих коммерческих структур исключительно ради брони.

По результатам последнего аудита статус «критического» был снят с 14% проверенных предприятий. Представители отрасли опасаются, что изменение лимитов спровоцирует искусственное раздувание штатов, чтобы сохранить необходимое количество ключевых специалистов в пределах 85%.

Производитель бронетехники комментирует ситуацию: "У нас нет "лишних" 15 % работников. Штат сформирован в соответствии с производственным планом и обязательствами перед заказчиками. К тому же специалисты разных профессий не являются взаимозаменяемыми, поэтому кадровые потери на отдельных участках могут непропорционально повлиять на общий объем выпуска".

Другой производитель БпЛА анонимно добавил: "В долгосрочной перспективе в результате такого решения мы ожидаем замедления расширения производства и разработки новых продуктов, снижения способности быстро реагировать на новые потребности фронта, потери компетенций, на формирование которых уходят годы".

Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров разработал существенное ужесточение правил бронирования работников, которое заметно сократит количество защищенных от мобилизации специалистов. В частности, людей с отсрочками планируют исключить из общей базы расчета, а сами лимиты для критически важных компаний хотят заметно сократить.

Для энергетиков и коммунальщиков, включая водоканалы, квоту собираются ограничить на уровне 60–70%. Решать судьбу предприятий и согласовывать списки предлагают через новый Координационный центр при правительстве.

Эти планы вызвали серьезную критику со стороны юристов и парламентариев. Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что такие ограничения угрожают стабильной работе стратегических отраслей страны. В ответ в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления с требованием отменить правительственное решение от 13 октября и провести обязательные консультации с бизнесом. Эту инициативу поддержали 63 народных депутата.