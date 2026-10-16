Робота на металургійному комбінаті. Фото: Reuters

Кабінет Міністрів планує урізати квоту бронювання для працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%. Натомість виробники зброї попереджають про високий ризик зриву контрактів для ЗСУ. Уряд своєю чергою вказує, що таке рішення хочуть прийняти через масове зловживання компаній цим правом. Остаточне рішення мають ухвалити до 18 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю "Оборонка" та пряму трансляцію засідання Верховної Ради України.

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Урядові ініціативи та позиція Кабміну щодо скасування 100% бронювання

Міністерство економіки готує перегляд механізму захисту працівників від призову. Головна зміна стосується виробників озброєння, яким пропонують знизити ліміт бронювання зі 100% до 85%. Ініціатива виходить від Ставки Верховного Головнокомандувача через гострий дефіцит особового складу на фронті.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький запевняє, що постанова ще перебуває на стадії допрацювання.

"Для критичних підприємств радикальних змін у бронюванні не буде", — пояснює очільник уряду.

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Водночас він наголошує, що перегляд квоти зумовлений маніпуляціями з боку підприємців, які захищають від мобілізації весь персонал, хоча критичні функції виконує лише його частина.

"Якщо ти маєш 100%, це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей", — зазначив посадовець.

Проти урядової ініціативи виступив міністр оборони Євген Хмара, який відстоює збереження чинних квот на всіх рівнях. Його підтримали галузеві об'єднання: NAUDI, "Українська рада зброярів", "Технологічні сили України", IRON та Федерація роботодавців України. Остаточний текст постанови Кабінет Міністрів має затвердити до 18 жовтня.

Ризики для оборонної промисловості

Але виробники зброї б'ють на сполох, оскільки саме гарантія відстрочки стала головним інструментом залучення кадрів. Так редакція "Оборонка" поспілкувалася з представниками ОПК в Україні, які масово негативно висловлюються щодо урядових ініціатив.

Наразі оборонні підприємства мають право не лише на 100% бронювання, а й на 45-денну тимчасову відстрочку для новачків, аби ті встигли залагодити справи з ТЦК.

Представник компанії, що виготовляє компоненти для безпілотників, розповів виданню "Оборонка", що вони нерідко ще на етапі співбесіди втрачали дуже компетентних кандидатів лише через те, що компанія не могла забезпечити захист від мобілізації.

"Бронювання — не бонус, а умова, без якої кандидати часто навіть не доходять до співбесіди. Найдефіцитніші фахівці — hardware- і software-інженери, технологи, кваліфіковані робітники — здебільшого чоловіки мобілізаційного віку. Перше питання, яке ставить більшість з них: "Чи буде бронь?" Якщо відповідь "ні" або "можливо", розмова часто на цьому може закінчитись", — поділився анонімно один з представників.

Скільки людей втратять ОПК у разі схвалення змін до квоти

Зменшення квоти на 15% означатиме призов близько 20 тисяч працівників ОПК. За статистикою профільної асоціації NAUDI та об'єднання "Українська рада зброярів", зараз у галузі заброньовано приблизно 140 тисяч чоловіків, а це лише десята частина від усіх захищених від мобілізації в країні. Загалом у секторі виробництва зброї задіяно від 300 до 400 тисяч фахівців.

Керівник великого підприємства з випуску дронів підкреслює катастрофічні наслідки такого кроку: "У нас у штаті 3500 тис. чоловіків, яких стосується мобілізація. 15% з них – це 500. Тобто нам треба виконувати контракти, масштабуватись, за мінусом півтисячі людей. Ми так навіть поточні обсяги не зможемо втримати й завалимо всі строки по контрактах для армії".

Фіктивні працівники на ОПК стали причиною перегляду правил

Стрімке масштабування українського ОПК підтверджується цифрами. У 2022 році обсяг виготовленої зброї становив 1 мільярд доларів, у 2023-му зріс до 3 мільярдів, а у 2024-му досяг 9 мільярдів доларів. Прогнози на 2025 рік коливаються в межах 10-12 мільярдів, а у 2026-му очікується подальше зростання завдяки фінансуванню від західних партнерів. Сьогодні 87% контрактів Агенції оборонних закупівель припадає на вітчизняні компанії. Черги на окремі види озброєння розтягнулися на 6-12 місяців.

Однак швидке розширення штатів має і низку проблем. Правоохоронці вже фіксували випадки, коли власники оборонних заводів оформлювали на них працівників інших своїх комерційних структур виключно заради броні.

За останній аудит статусу критичного позбавили 14% перевірених підприємств. Представники індустрії побоюються, що зміна лімітів спровокує штучне роздування штатів, щоб зберегти потрібну кількість ключових фахівців у межах 85%.

Виробник бронетехніки коментує ситуацію: "У нас немає "зайвих" 15% працівників. Штат сформований під виробничий план та зобов'язання перед замовниками. До того ж спеціалісти різних професій не є взаємозамінними, тому кадрові втрати на окремих дільницях можуть непропорційно вплинути на загальний обсяг випуску".

Інший виробник БпЛА додав анонімно: "Довгостроково внаслідок такого рішення очікуємо сповільнення масштабування виробництва та розробки нових продуктів, зниження спроможності швидко реагувати на нові потреби фронту, втрату компетенцій, на формування яких потрібні роки".

Новини.LIVE інформували, що Кабінет Міністрів розробив суттєве посилення правил бронювання працівників, яке відчутно зменшить кількість захищених від мобілізації фахівців. Зокрема, людей із відстрочками планують прибрати з загальної бази розрахунку, а самі ліміти для критичних компаній хочуть помітно урізати.

Для енергетиків та комунальників, включно з водоканалами, квоту збираються обмежити на рівні 60–70%. Вирішувати долю підприємств та погоджувати списки пропонують через новий Координаційний центр при уряді.

Ці плани викликали серйозну критику з боку правників і парламентарів. Народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що такі обмеження загрожують стабільній роботі стратегічних галузей країни. У відповідь у Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови з вимогою скасувати урядове рішення від 13 жовтня та провести обов'язкові консультації з бізнесом. Цю ініціативу підтримали 63 народні депутати.