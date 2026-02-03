Отсрочка заканчивается 3 февраля — как не потерять защиту

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине с 3 февраля прекращает действие значительная часть отсрочек от мобилизации. Военнообязанным нужно немедленно проверить свой статус в реестрах, чтобы избежать внезапного вызова в ТЦК.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook.

Почему исчезает право на отсрочку и где искать новые даты

Дата 2 февраля — была последним днем для тех, кто получил освобождение от призыва в конце 2025 или в начале 2026 года. Система обновляется, а потому некоторые граждане уже получили автоматическое продление сроков, но повезло не всем. Юрист советует контролировать ситуацию лично.

Проверить статус можно двумя способами. Первое — воспользуйтесь приложением "Резерв+". Сформируйте там расширенную выписку. Посмотрите на конечную дату документа. Если система выдает "04.05.2026", вы можете быть спокойны. Дата "02.02.2026" сигнализирует, что срок действия защиты исчерпан.

Приложение может работать медленно. Из-за огромной нагрузки серверы иногда дают сбой. С 3 февраля появится альтернативный вариант - портал "Дія". В разделе еВОД можно будет увидеть факт наличия действующей отсрочки. Если вместо сроков вы увидите прочерк, ваше право на освобождение от службы пока не подтверждено.

Что делать в случае аннулирования статуса

Не ждите повестки, советует юрист. Если автоматического продления не произошло, у вас есть два варианта действий. Первый - попробовать оформить всё дистанционно через "Резерв+". Это самый быстрый путь, хотя он доступен не для всех категорий граждан.

Второй путь — визит в ЦПАУ. Соберите полный пакет документов и подайте заявление на рассмотрение специальной комиссии. Без действующего документа в базе вас могут мобилизовать на общих основаниях.

Важный нюанс: эти правила не касаются "забронированных" работников и должностных лиц. Для них действуют отдельные механизмы подтверждения статуса.

Адвокат отмечает, что проверка реестров — это персональная ответственность каждого военнообязанного. Своевременное действие поможет избежать проблем на блокпостах или во время проверки документов на улице.

