Відстрочка закінчується 3 лютого — як не втратити захист

В Україні з 3 лютого припиняє дію значна частина відстрочок від мобілізації. Військовозобов’язаним потрібно негайно перевірити свій статус у реєстрах, щоб уникнути раптового виклику до ТЦК.

Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко на своїй сторінці у Facebook.

Чому зникає право на відстрочку та де шукати нові дати

Дата 2 лютого — була останнім днем для тих, хто отримав звільнення від призову наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Система оновлюється, а тому деякі громадяни вже отримали автоматичне подовження термінів, але пощастило не всім. Юристка радить контролювати ситуацію особисто.

Перевірити статус можна двома способами. Найперше — скористайтеся застосунком "Резерв+". Сформуйте там розширений витяг. Подивіться на кінцеву дату документа. Якщо система видає "04.05.2026", ви можете бути спокійними. Дата "02.02.2026" сигналізує, що термін дії захисту вичерпано.

Додаток може працювати повільно. Через величезне навантаження сервери іноді дають збій. З 3 лютого з’явиться альтернативний варіант — портал "Дія". У розділі еВОД можна буде побачити факт наявності чинної відстрочки. Якщо замість термінів ви побачите прочерк, ваше право на звільнення від служби наразі не підтверджене.

Що робити у разі анулювання статусу

Не чекайте повістки, радить юристка. Якщо автоматичного подовження не відбулося, у вас є два варіанти дій. Перший — спробувати оформити все дистанційно через "Резерв+". Це найшвидший шлях, хоча він доступний не для всіх категорій громадян.

Другий шлях — візит до ЦНАПу. Зберіть повний пакет документів і подайте заяву на розгляд спеціальної комісії. Без чинного документа у базі вас можуть мобілізувати на загальних підставах.

Важливий нюанс: ці правила не стосуються "заброньованих" працівників та посадовців. Для них діють окремі механізми підтвердження статусу.

Адвокатка наголошує, що перевірка реєстрів — це персональна відповідальність кожного військовозобов'язаного. Своєчасна дія допоможе уникнути проблем на блокпостах або під час перевірки документів на вулиці.

