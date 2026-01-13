Эксперт объяснил, почему законопроект об отмене отсрочки студентам 25+ вряд ли примут

Студенты на лекции. Иллюстративное фото: ИФНТУНГ

Парламент вряд ли поддержит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет. Все из-за отношения общества к этому вопросу.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире телеканала "КИЇВ24".

Реклама

Читайте также:

Запретят ли учиться студентам 25+

Военный адвокат ссылается на официальные нормы Конституции и практику Верховной Рады.

"Документ не противоречит Конституции. Он лишь убирает отсрочку для тех, кто учится после 25 лет, но не запрещает поступать в университет", — сказал Боровский.

Ключевое уточнение: учиться после 25 можно будет и в дальнейшем. Но военнообязанных студентов могут вызывать в территориальные центры комплектования (ТЦК) так же, как сейчас вызывают работников с работы. В любой момент — во время оповещения на улице или по месту жительства.

Юрист подчеркнул, что принятие такого закона означало бы: невоеннообязанные продолжают обучение без изменений, а военнообязанные рискуют быть мобилизованными в Вооруженные силы или другие подразделения Сил обороны.

Впрочем, Боровский считает, что депутаты отправят законопроект на доработку. Причина проста — он непопулярен среди большинства граждан.

Напомним, мы ранее писали о том, будет ли действовать отсрочка для студентов после 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законодательстве.