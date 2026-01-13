Відео
Головна Мобілізація Скасування відстрочки для студентів після 25 — юрист оцінив шанси

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 01:30
Експерт пояснив, чому законопроєкт про скасування відстрочки студентам 25+ навряд чи ухвалять
Студенти на лекції. Ілюстративне фото: ІФНТУНГ

Парламент навряд чи підтримає законопроєкт про скасування відстрочки від мобілізації для студентів старших 25 років. Все через ставлення суспідльства до цього питання.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Читайте також:

Чи заборонять навчатись студентам 25+

Військовий адвокат посилається на офіційні норми Конституції та практику Верховної Ради.

"Документ не суперечить Конституції. Він лише прибирає відстрочку для тих, хто навчається після 25 років, але не забороняє вступати до університету", — сказав Боровський.

Ключове уточнення: навчатися після 25 можна буде й надалі. Але військовозобов’язаних студентів можуть викликати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) так само, як нині викликають працівників з роботи. У будь-який момент — під час оповіщення на вулиці чи за місцем проживання.

Юрист підкреслив, що ухвалення такого закону означало б: невійськовозобов’язані продовжують навчання без змін, а військовозобов’язані ризикують бути мобілізованими до Збройних сил чи інших підрозділів Сил оборони.

Втім, Боровський вважає, що депутати відправлять законопроєкт на доопрацювання. Причина проста — він непопулярний серед більшості громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи діятиме відстрочка для студентів після 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законодавстві.

студенти мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
