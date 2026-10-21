Военнослужащие ВСУ. Фото: 158-я ОМБр

Статус участника боевых действий не теряется после демобилизации или перехода на гражданскую работу. Законодательство предусматривает лишь три основания для его отмены: приговор за тяжкое преступление на фронте, подделка документов или собственное заявление. Но лишать статуса может исключительно специальная комиссия.

Об этом отмечают в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Мифы об отмене статуса УБД после службы

Среди военнослужащих периодически возникают опасения относительно возможной потери ветеранского удостоверения из-за изменения жизненных обстоятельств. Однако закон гарантирует надежную защиту этого статуса от безосновательного аннулирования. Возвращение к гражданской жизни, увольнение из армии, переход на другое место работы или просто завершение участия в боевых заданиях для конкретного бойца не являются основаниями для лишения его статуса участника боевых действий.

Три законных основания для лишения статуса УБД

Законодательство четко ограничивает случаи, когда ветерана могут лишить статуса. Первая причина — это наличие обвинительного приговора суда, официально вступившего в законную силу. В этом случае речь идет исключительно об умышленных тяжких или особо тяжких преступлениях, совершенных человеком непосредственно в период его участия в соответствующих боевых действиях.

Если выяснится, что боец предоставил комиссии поддельные документы о своём участии в боях или какие-либо другие недостоверные сведения, статус будет аннулирован. Также это правило применяется, если звание было присвоено ошибочно на основании таких поддельных справок. Третьим и единственным добровольным вариантом является личная инициатива, то есть когда военнослужащий имеет право самостоятельно подать заявление с просьбой лишить его статуса участника боевых действий.

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Кто имеет право принять решение о лишении статуса УБД

Процесс отмены статуса никогда не происходит автоматически. Соответствующее решение принимает исключительно та же комиссия, которая изначально изучала документы и присваивала статус УБД, либо другой уполномоченный орган, действующий в установленном порядке. Любые действия вне этого механизма считаются незаконными.

Новини.LIVE сообщали, что статус участника боевых действий (УБД) присваивается всем военнослужащим и добровольцам, которые с оружием в руках защищали страну на фронте. Чаще всего процедура проходит автоматически, но если командование по каким-либо причинам этого не сделало, защитник имеет полное право собрать боевые справки и подать заявление самостоятельно.

Помимо льгот, статус УБД дает право выйти на пенсию значительно раньше обычного пенсионного возраста. Главное — иметь минимально необходимый страховой стаж. Общая сумма пенсии рассчитывается индивидуально исходя из заработка и стажа работы, но к ней гарантированно добавляется отдельная ежемесячная ветеранская доплата.