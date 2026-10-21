Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 158 ОМБр

Статус учасника бойових дій не зникає після демобілізації чи переходу на цивільну роботу. Законодавство передбачає лише три підстави для його скасування: вирок за тяжкий злочин на фронті, підробка документів або власна заява. Але і забирає статус виключно спеціальна комісія.

На цьому наголошують в Житомирському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Міфи про скасування статусу УБД після служби

Серед військовослужбовців періодично виникають побоювання щодо можливої втрати ветеранського посвідчення через зміну життєвих обставин. Проте закон гарантує надійний захист цього статусу від безпідставного анулювання. Повернення до цивільного життя, звільнення з лав армії, перехід на інше місце роботи чи просто завершення участі в бойових завданнях для конкретного бійця не є підставами для позбавлення його статусу учасника бойових дій.

Три законні підстави для позбавлення УБД

Законодавство чітко обмежує випадки, коли ветерана можуть залишити без статусу. Перша причина — це наявність обвинувального вироку суду, який офіційно набрав законної сили. У цьому разі йдеться виключно про умисні тяжкі або ж особливо тяжкі злочини, що були вчинені людиною безпосередньо в період її участі у відповідних бойових заходах.

Якщо з'ясується, що боєць надав комісії підроблені документи про свою участь у боях або будь-які інші недостовірні відомості, статус буде анульовано. Також це правило застосовується, якщо звання надали помилково на базі таких фальшивих довідок. Третім і єдиним добровільним варіантом є особиста ініціатива, тобто коли військовий має право самостійно подати заяву з проханням позбавити його статусу учасника бойових дій.

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Хто має право ухвалити рішення про позбавлення УБД

Процес скасування статусу ніколи не відбувається автоматично. Відповідне рішення ухвалює виключно та сама комісія, яка від початку вивчала документи та надавала статус УБД, або інший уповноважений орган, що діє за встановленим порядком. Будь-які дії поза цим механізмом вважаються незаконними.

Новини.LIVE інформували, що статус учасника бойових дій (УБД) дають усім військовим та добровольцям, які зі зброєю в руках захищали країну на фронті. Найчастіше процедура проходить автоматично, але якщо командування з якихось причин цього не зробило, захисник має повне право зібрати бойові довідки й подати заяву самостійно.

Окрім пільг, статус УБД дає право піти на пенсію значно раніше за звичайний вік. Головне мати мінімально необхідний страховий стаж. Загальна сума пенсії рахується індивідуально за заробітком та роками роботи, але до неї гарантовано додають окрему щомісячну ветеранську доплату.