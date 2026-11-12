Военнослужащая ВСУ. Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие женского пола, самостоятельно воспитывающие детей после развода, имеют законное право на 10 дней отпуска, однако военное положение диктует свои условия. На сегодняшний день отпуск по семейным обстоятельствам женщины могут взять уже сейчас, а вот дополнительный социальный отпуск «на детей» накапливается для выплаты компенсации при увольнении.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как женщине в армии взять отпуск по семейным обстоятельствам

Если женщина просто хочет как можно скорее поехать к ребенку, то закон позволяет взять отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 дней и дополнительно до двух суток на дорогу в каждую сторону. Это право закреплено в пункте 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих...».

Чтобы командир одобрил такой отпуск, одного факта наличия ребенка недостаточно. Рапорт должен быть аргументированным. В нем следует указать конкретное обстоятельство, требующее вашего присутствия.

Например, такими обстоятельствами могут быть:

Читайте также:

необходимость оформления ребенка в первый класс;

обязательный медицинский осмотр ребенка;

болезнь или временное отсутствие родственников, ухаживающих за ребенком.

К заявлению обязательно нужно приложить копии свидетельства о рождении, документа о разводе и справки, подтверждающей саму причину, например, из больницы или детского сада.

Социальный отпуск для одинокой матери

Существует и другой вид льготы — это ежегодный дополнительный социальный отпуск для работников с детьми продолжительностью 10 дней. Он предусмотрен статьей 19 Закона Украины "Об отпусках". Однако во время действия военного положения в соответствии с пунктом 19 статьи 10-1 профильного закона фактически уйти в этот отпуск запрещено.

Но эти дни не «сгорают». Они суммируются за каждый год вашей службы. Использовать их можно будет после окончания военного положения или же получить полную денежную компенсацию при увольнении из армии.

Документальное подтверждение статуса матери-одиночки, служащей в ВСУ

Самая большая юридическая проблема заключается в том, что свидетельства о разводе недостаточно для получения статуса «одинокой матери» в трудовом праве. Закон требует документально доказать, что бывший муж никоим образом не участвует в воспитании общего ребенка, даже если он платит алименты.

Подтвердить этот факт можно одним из следующих документов:

решение суда о лишении родительских прав;

справка из детского сада или школы о том, что отец вообще не появляется в учреждении и не интересуется ребенком;

акт обследования социально-бытовых условий (составляется представителями местных властей или ОСМД с подписями соседей), в котором зафиксировано отсутствие отца в жизни ребенка;

постановление о розыске отца за неуплату алиментов более шести месяцев.

Собрав эти справки, женщина должна подать заявление с просьбой приложить их к своему личному делу. Это зафиксирует её право на социальный отпуск и гарантирует выплату денежной компенсации за все годы службы при увольнении.

Новини.LIVE сообщали ранее, что военное положение не лишает военных права побыть дома с родными. Закон о социальной защите военнослужащих гарантирует бойцам до 30 суток ежегодного базового отпуска. Для этого достаточно подать рапорт на имя командира. Однако руководство подразделения иногда отказывает в выезде, и далеко не всегда такое решение является правомерным.

Бойцы, которые пошли служить по процедуре условно-досрочного освобождения, могут рассчитывать на отпуск не ранее чем через год непрерывной службы. Комбат подпишет такой рапорт только при двух условиях.