Військовослужбовиця ЗСУ. Фото: Міноборони України

Військовослужбовиці, які самостійно виховують дітей після розлучення, мають законне право на 10 днів відпустки, проте воєнний стан диктує свої умови. Нині відпустку за сімейними обставинами жінкам можна взяти вже зараз, а от додаткова соціальна відпустка "на дітей" накопичується для виплати компенсації при звільненні.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як жінці у війську взяти відпустку за сімейними обставинами

Якщо жінка просто хоче поїхати до дитини якомога швидше, то закон дозволяє взяти відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 днів та додатково до двох діб на дорогу в кожен бік. Це право закріплене у пункті 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців...".

Аби командир погодив такий відпочинок, самого факту наявності дитини недостатньо. Рапорт має бути аргументованим. У ньому варто вказати конкретну обставину, яка вимагає вашої присутності.

Наприклад такими обставинами можуть бути:

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необхідність оформлення малюка до першого класу;

обов'язковий медичний огляд дитини;

хвороба або тимчасова відсутність родичів, які доглядають за дитиною.

До рапорту обов'язково треба додати копії свідоцтва про народження, документа про розлучення та довідку, яка підтверджує саму причину, наприклад, з лікарні чи садочка.

Соціальна відпустка для одинокої матері

Існує й інший вид пільги — це щорічна додаткова соціальна відпустка для працівників із дітьми тривалістю 10 днів. Вона передбачена статтею 19 Закону України "Про відпустки". Проте під час дії воєнного стану згідно з пунктом 19 статті 10-1 профільного закону фактично піти у цю відпустку заборонено.

Але ці дні не "згорають". Вони сумуються за кожен рік вашої служби. Використати їх можна буде після завершення воєнного стану, або ж отримати повну грошову компенсацію під час звільнення з армії.

Документальне підтвердження статусу для матері-одиначки, яка служить в ЗСУ

Найбільша юридична проблема полягає в тому, що свідоцтва про розлучення замало для отримання статусу "одинокої матері" у трудовому праві. Закон вимагає документально довести, що колишній чоловік жодним чином не бере участі у вихованні спільної дитини, навіть якщо він платить аліменти.

Підтвердити цей факт можна одним із таких документів:

рішення суду про позбавлення батьківських прав;

довідка з дитсадка чи школи про те, що батько взагалі не з'являється у закладі та не цікавиться дитиною;

акт обстеження соціально-побутових умов (складається представниками місцевої влади або ОСББ за підписами сусідів), у якому зафіксовано відсутність батька у житті дитини;

ухвала про розшук батька за несплату аліментів понад шість місяців.

Зібравши ці довідки, жінка має подати рапорт із проханням долучити їх до своєї особової справи. Це зафіксує її право на соціальну відпустку і гарантуватиме виплату грошової компенсації за всі роки служби при звільненні.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що воєнний стан не позбавляє військових права побути вдома з рідними. Закон про соцзахист військовослужбовців гарантує бійцям до 30 діб щорічної базової відпустки. Для цього достатньо подати рапорт на ім'я командира. Проте керівництво підрозділу іноді відмовляє у виїзді, і далеко не завжди таке рішення є правомірним.

Бійці, які пішли служити за процедурою умовно-дострокового звільнення, можуть розраховувати на відпустку не раніше ніж через рік безперервної служби. Комбат підпише такий рапорт лише за двох умов.