Военнослужащим могут предоставить до десяти дней отпуска по семейным обстоятельствам

Военный с невестой в ЗАГСе. Фото иллюстративное: libkos/Instagram

Во время военного положения военнослужащие могут получить до десяти календарных дней отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Время, необходимое на дорогу до места отпуска и обратно к месту службы, в этот срок не входит, но на поездку в каждом из направлений отводится максимум двое суток.

Об этом 17 сентября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Когда военнослужащему могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам

Среди оснований для отпуска:

вступление в брак;

тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника;

рождение ребенка;

необходимость ухода за близким человеком;

пожар, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация в семье;

другие семейные обстоятельства и уважительные причины, предусмотренные законодательством.

Как получить отпуск

Для получения отпуска военнослужащий должен подать рапорт на имя командира, указав в документе причину обращения и желаемые даты отпуска.

К рапорту следует приложить документы, подтверждающие наличие оснований для отпуска по семейным обстоятельствам. В частности, пригодятся медицинские справки, свидетельства, акты или документы о чрезвычайной ситуации.

Отпуск по семейным обстоятельствам не зависит от того, использовал ли военнослужащий основной ежегодный отпуск. Правда, во время военного положения командир воинской части принимает решение о предоставлении такого отпуска с учетом требований законодательства и обстоятельств службы.

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