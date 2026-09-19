Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отпуск по семейным обстоятельствам: при каких условиях дается бойцам

Отпуск по семейным обстоятельствам: при каких условиях дается бойцам

Ua ru
19 сентября 2026 07:23
Военнослужащим могут предоставить до десяти дней отпуска по семейным обстоятельствам
Военный с невестой в ЗАГСе. Фото иллюстративное: libkos/Instagram

Во время военного положения военнослужащие могут получить до десяти календарных дней отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Время, необходимое на дорогу до места отпуска и обратно к месту службы, в этот срок не входит, но на поездку в каждом из направлений отводится максимум двое суток.

Об этом 17 сентября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда военнослужащему могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам

Среди оснований для отпуска:

  • вступление в брак;
  • тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника;
  • рождение ребенка;
  • необходимость ухода за близким человеком;
  • пожар, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация в семье;
  • другие семейные обстоятельства и уважительные причины, предусмотренные законодательством.

Как получить отпуск

Для получения отпуска военнослужащий должен подать рапорт на имя командира, указав в документе причину обращения и желаемые даты отпуска.

К рапорту следует приложить документы, подтверждающие наличие оснований для отпуска по семейным обстоятельствам. В частности, пригодятся медицинские справки, свидетельства, акты или документы о чрезвычайной ситуации.

Отпуск по семейным обстоятельствам не зависит от того, использовал ли военнослужащий основной ежегодный отпуск. Правда, во время военного положения командир воинской части принимает решение о предоставлении такого отпуска с учетом требований законодательства и обстоятельств службы.

Читайте также:

Ранее «Новости.LIVE» со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что тем, кто совершил самовольное отсутствие, могут приостановить службу. Даже если боец вернётся в армию, он не будет иметь права выполнять боевые задачи. Чтобы полностью восстановиться на службе, такому воину придётся дожидаться соответствующего приказа командира.

Также «Новости.LIVE» со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна писал, что электронные документы в «Армия+» и «Резерв+» имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Обязательным требованием является наличие считываемого QR-кода. Если такого кода нет или он не считывается, онлайн-документ не считается официальным.

отпуск армия военнослужащие военная служба семейные обстоятельства
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации