Військовим можуть дати до десяти днів відпустки за сімейними обставинами

Військовий із нареченою в РАЦСі. Фото ілюстративне: libkos/Instagram

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть отримати до десяти календарних днів відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Час, який потрібен на дорогу до місця відпустки та повернення до місця служби, у цей строк не входить, але на подорож у кожному з напрямків відводиться максимум дві доби.

Про це 17 вересня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Коли військовому можуть дати відпустку за сімейними обставинами

Серед підстав для відпустки:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров'я або смерть близького родича;

народження дитини;

необхідність догляду за близькою людиною;

пожежа, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація в сім'ї;

інші сімейні обставини та поважні причини, передбачені законодавством.

Як отримати відпустку

Для отримання відпустки військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира, зазначивши в документі причину звернення, бажані дати відпустки.

До рапорту варто додати документи, які підтверджують, що є підстави для відпустки за сімейними обставинами. Зокрема, стануть у пригоді медичні довідки, свідоцтва, акти або документи про надзвичайну ситуацію.

Відпустка за сімейними обставинами не залежить від того, чи використав військовослужбовець основну щорічну відпустку. Щоправда, під час воєнного стану командир військової частини ухвалює рішення про надання такого відпочинку, враховуючи вимоги законодавства та обставин служби.

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