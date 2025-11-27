Военный стал отцом — какие виды отпусков доступны в 2025 году

Военный держит ребенка. Фото: кадр из видео

Военнослужащие имеют право просить отпуск по семейным обстоятельствам. Так к юристам обратился военнослужащий с вопросом, на какой срок он может оформить отпуск в связи с рождением ребенка. Мужчина уточнил, что хочет совместить два варианта — отпуск по семейным обстоятельствам и единовременный отпуск при рождении ребенка.

Юрист Елена Дудченко объяснила, какие именно виды отпусков доступны военным в период военного положения и в каких случаях выплаты сохраняются.

Как военным уйти в отпуск из-за рождения детей

Законодательство позволяет несколько механизмов оформления отпуска, и общая продолжительность зависит от статуса военнослужащего и оснований, которые он подает.

Прежде всего, юрист напомнила о пункте 18 статьи 10-1 Закона Украины "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей".

Он предусматривает, что во время военного положения военнослужащие могут получить часть ежегодного основного отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней, а также дополнительный отпуск, определенный законом о статусе ветеранов войны. Эти отпуска предоставляются по решению командира и не учитывают времени на проезд - до двух суток в одну сторону.

Отдельно статья 10-1 определяет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Рождение ребенка относится к таким случаям, и военнослужащий может получить до десяти календарных дней. Этот отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда к месту отдыха и обратно.

По словам юриста, если военный имеет статус участника боевых действий или ветерана военной службы, он может оформить так же 10-дневный отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением денежного обеспечения.

Кроме того, пункт 10 той же статьи позволяет предоставлять военным отпуск без сохранения денежного обеспечения до 15 дней в год по семейным или другим уважительным причинам. Это дает возможность дополнительно оформить еще один период отпуска, если командир примет соответствующее решение.

Таким образом, как подытожила юрист Елена Дудченко, военнослужащий при рождении ребенка может получить:

до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам,

и, при наличии статуса УБД или ветерана, еще 10 дней с сохранением денежного обеспечения.

Но время на проезд в эти сроки не включается.

Решение о предоставлении отпуска принимает командир части, поэтому военному необходимо подать рапорт и подтвердить основания документами о рождении ребенка.

