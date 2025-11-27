Відео
Головна Мобілізація Відпустка при народженні дитини для військових — які є терміни

Відпустка при народженні дитини для військових — які є терміни

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:20
Військовий став батьком — які види відпусток доступні у 2025 році
Військовий тримає дитину. Фото: кадр з відео

Військовослужбовці мають право просити відпустку за сімейними обставинами. Так до юристів звернувся військовослужбовець із питанням, на який термін він може оформити відпустку у зв’язку з народженням дитини. Чоловік уточнив, що хоче поєднати два варіанти — відпустку за сімейними обставинами та одноразову відпустку при народженні дитини.

Юристка Олена Дудченко пояснила, які саме види відпусток доступні військовим у період воєнного стану й у яких випадках виплати зберігаються.

Читайте також:

Як військовим піти у відпустку через народження дітей

Законодавство дозволяє кілька механізмів оформлення відпустки, і загальна тривалість залежить від статусу військовослужбовця та підстав, які він подає.

Перш за все, юристка нагадала про пункт 18 статті 10-1 Закону України "Про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Він передбачає, що під час воєнного стану військовослужбовці можуть отримати частину щорічної основної відпустки тривалістю не менше 30 календарних днів, а також додаткову відпустку, визначену законом про статус ветеранів війни. Ці відпустки надаються за рішенням командира та не враховують часу на проїзд — до двох діб в один бік.

Окремо стаття 10-1 визначає право на відпустку за сімейними обставинами. Народження дитини належить до таких випадків, і військовослужбовець може отримати до десяти календарних днів. Ця відпустка надається без урахування часу, потрібного для проїзду до місця відпочинку та назад.

За словами юристки, якщо військовий має статус учасника бойових дій або ветерана військової служби, він може оформити так само 10-денну відпустку за сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення.

Крім того, пункт 10 тієї ж статті дозволяє надавати військовим відпустку без збереження грошового забезпечення до 15 днів на рік за сімейними або іншими поважними причинами. Це дає можливість додатково оформити ще один період відпустки, якщо командир ухвалить відповідне рішення.

Таким чином, як підсумувала юрист Олена Дудченко, військовослужбовець при народженні дитини може отримати:

  • до 10 днів відпустки за сімейними обставинами,
  • та, за наявності статусу УБД чи ветерана, ще 10 днів зі збереженням грошового забезпечення.

Але час на проїзд у ці строки не включається.

Рішення щодо надання відпустки ухвалює командир частини, тому військовому необхідно подати рапорт і підтвердити підстави документами про народження дитини.

Міністерство оборони України раніше пояснило, як військовослужбовцям, які мають статус УБД, отримати додаткову відпустку

Також юристи пояснили, що робити, якщо ТЦК надіслало повістку людині, яка перебуває на лікарняному.

діти відпустка мобілізація новонароджені військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
