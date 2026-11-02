Военнослужащий ВСУ. Фото: 5-я отдельная Киевская штурмовая бригада

Военнослужащие, зачисленные в армию после условно-досрочного освобождения, могут уйти в отпуск только по истечении года непрерывной службы. В свою очередь, командир даст разрешение на отпуск только после завершения административного надзора и при условии, что на позициях остается более 70% личного состава подразделения.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Жесткие условия для первого отпуска военнослужащих — бывших заключенных

Военнослужащие, попавшие в украинскую армию из мест лишения свободы, имеют законодательное право на отпуска, однако механизм их предоставления существенно отличается от общевоенных правил.

Все социальные гарантии для этой категории контрактников прописаны в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который был обновлен нормативным актом № 4931 IX от 14 июля 2026 года.

Бывшие осужденные не могут уехать домой сразу после нескольких месяцев на фронте. Чтобы получить право на свой первый ежегодный отпуск, такой боец обязан непрерывно отслужить не менее одного года с момента заключения контракта.

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Однако одного только срока службы недостаточно. С военнослужащего должен быть официально снят административный надзор. Этот особый статус обычно длится ровно год, в течение которого командир воинской части полностью контролирует подчиненного.

При этом руководство имеет законные полномочия ограничивать передвижения такого бойца и запрещать ему выезды по любым личным делам. Только после завершения этого надзора открывается путь к согласованию рапорта на отпуск.

Продолжительность ежегодного отпуска

Согласно новым правилам, продолжительность основного ежегодного отпуска для лиц, прошедших процедуру условно-досрочного освобождения, составляет 15 суток. Командование разрешает разбивать это время на несколько частей. Главное требование заключается в том, чтобы основной непрерывный блок отдыха длился не менее десяти дней.

К утвержденному сроку командир может добавить еще максимум два дня, которые предоставляются военнослужащему исключительно на дорогу. Однако, отпуская бойцов, руководство обязательно учитывает общую ситуацию в подразделении. Одновременно на позициях должно оставаться более 70% личного состава, то есть отсутствие людей не может превышать 30-процентную квоту.

Больничные, плен и семейные обстоятельства

Помимо 15 дней ежегодного отпуска, спецконтрактники имеют право на другие виды освобождения от службы. Если у военного возникают непредвиденные семейные обстоятельства или другие уважительные причины, ему могут предоставить десять суток отпуска. Для тех, кто пережил российский плен, государство гарантирует 90 дней на полноценное восстановление.

Также закон не ограничивает права на медицинскую помощь. При наличии решения военно-врачебной комиссии бывшие пленные уходят в отпуск для лечения болезней или восстановления после фронтовых ранений, причем на весь этот период за ними полностью сохраняется денежное обеспечение.

Отдельно законодатели защитили права женщин-военнослужащих, которые присоединились к армии из тюрем. Они уходят в отпуск в связи с беременностью и родами по тем же правилам, что и другие военные.

Новини.LIVE сообщали, что мобилизованные на полигонах считаются полноценными военными со званием "рекрут" уже с первой минуты отправки из ТЦК. Даже без боевого опыта и принесения присяги самовольное покидание "учебки" квалифицируется как самовольное отсутствие со службы, за что грозит реальный тюремный срок.

Военные с допуском к государственной тайне могут выехать в отпуск за границу, однако подписи командира части для этого недостаточно. Бойцы обязаны заранее письменно уведомить режимно-секретные органы, чтобы поездку не расценили как преступление и угрозу утечки секретных данных.

В то же время Верховная Рада упростила правила пребывания в Украине для иностранных добровольцев. Из-за постоянного пребывания на передовой легионеры физически не успевали вовремя подавать заявления в миграционную службу, поэтому парламент официально продлил для них сроки оформления видов на временное проживание.