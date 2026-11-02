Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 5 окрема Київська штурмова бригада

Військові, які були долучені до армії після умовно-дострокового звільнення, можуть піти у відпустку лише через рік безперервної служби. Але своєю чергою й командир дасть дозвіл на відпочинок тільки після завершення адміннагляду та за умови, що на позиціях залишається понад 70% особового складу підрозділу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, керуючись законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Жорсткі умови для першого відпочинку військовослужбовців-колишніх в'язнів

Військовослужбовці, які потрапили до українського війська з місць позбавлення волі, мають законодавче право на відпустки, однак механізм їх надання суттєво відрізняється від загальновійськових правил.

Усі соціальні гарантії для цієї категорії контрактників прописані у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який був оновлений нормативним актом № 4931 ІХ від 14 липня 2026 року.

Колишні засуджені не можуть поїхати додому одразу після кількох місяців на фронті. Щоб отримати право на свою першу щорічну відпустку, такий боєць зобов'язаний безперервно відслужити щонайменше один рік з моменту укладання контракту.

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Проте самого лише терміну служби недостатньо. З військовослужбовця має бути офіційно знятий адміністративний нагляд. Цей особливий статус зазвичай триває рівно рік, протягом якого командир військової частини повністю контролює підлеглого.

При цьому керівництво має законні повноваження обмежувати переміщення такого бійця та забороняти йому виїзди у будь-яких особистих справах. Лише після завершення цього нагляду відкривається шлях до погодження рапорту на відпочинок.

Тривалість щорічної відпустки

Згідно з новими правилами, тривалість основної щорічної відпустки для осіб, які пройшли процедуру умовно-дострокового звільнення, становить 15 діб. Командування дозволяє розбивати цей час на кілька частин. Головна вимога полягає у тому, щоб основний безперервний блок відпочинку тривав не менше десяти днів.

До затвердженого терміну командир може додати ще максимум два дні, які даються військовослужбовцю виключно на дорогу. Але, відпускаючи бійців, керівництво обов'язково враховує загальну ситуацію у підрозділі. Одночасно на позиціях має залишатися понад 70% особового складу, тобто відсутність людей не може перевищувати 30% квоту.

Лікарняні, полон та сімейні обставини

Крім 15 днів щорічного відпочинку, спецконтрактники мають право на інші види звільнення від служби. Якщо у військового виникають непередбачувані сімейні обставини або інші поважні причини, йому можуть надати десять діб відпустки. Для тих, хто пережив російський полон, держава гарантує 90 днів на повноцінне відновлення.

Також закон не обмежує права на медичну допомогу. За наявності рішення військово-лікарської комісії колишні в'язні йдуть у відпустку для лікування хвороб чи відновлення після фронтових поранень, причому на весь цей період за ними повністю зберігається грошове забезпечення.

Окремо законодавці захистили права жінок-військовослужбовиць, які долучилися до армії з в'язниць. Вони йдуть у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами за тими ж правилами, що й інші військові.

Новини.LIVE інформували, що мобілізовані на полігонах вважаються повноцінними військовими зі званням "рекрут" уже з першої хвилини відправки з ТЦК. Навіть без бойового досвіду та складеної присяги самовільне залишення "учебки" кваліфікують як СЗЧ, за що загрожує реальний тюремний строк.

Військові з допуском до держтаємниці можуть виїхати у відпустку за кордон, проте підпису командира частини для цього недостатньо. Бійці зобов'язані завчасно письмово повідомити режимно-секретні органи, аби поїздку не розцінили як злочин і загрозу витоку таємних даних.

Водночас Верховна Рада спростила правила перебування в Україні для іноземних добровольців. Через постійне перебування на передовій легіонери фізично не встигали вчасно подавати заяви до міграційної служби, тож парламент офіційно продовжив для них дедлайни на оформлення посвідок на тимчасове проживання.