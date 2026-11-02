Военнослужащий ВСУ обнимает ребенка. Фото: УНИАН

В период действия военного положения украинские военнослужащие имеют законное право на различные виды отпусков, в том числе ежегодные, декретные, учебные и по состоянию здоровья. Кроме того, защитники Украины могут получить дни на отдых, лечение после ранений, сдачу экзаменов и уход за детьми.

Все подробности о сроках, выплатах и необходимых медицинских заключениях собраны в материале Новини.LIVE.

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Ежегодный основной отпуск для военнослужащих

Военнослужащие имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Его можно разбивать на части в течение года, но основная часть должна длиться не менее 15 дней без перерыва. Отказаться от него можно исключительно по собственному желанию военнослужащего.

К этому сроку командование может добавить еще до двух дней на дорогу в одну сторону.

Все это время боец получает полное денежное обеспечение, однако без дополнительных боевых выплат в размере 30 или 100 тысяч гривен. В то же время командование может и отказать в отпуске. Главным препятствием для получения отпуска может стать отсутствие более 30% личного состава вашего подразделения или критические боевые задачи, когда отпустить военнослужащего физически невозможно.

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Отпуск на лечение и значение заключения ВЛК

Отпуск по состоянию здоровья предоставляется исключительно после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Обычных рекомендаций от врача для этого недостаточно.

Сроки таких отпусков составляют:

30 календарных дней для лечения в связи с болезнью;

45 или 60 дней после перенесенных операций, полученных травм, ранений или контузий;

при наличии медицинских показаний комиссия может продлить отпуск ещё на 30 дней (в исключительных случаях — на 45 или 60).

В этот период военнослужащий продолжает получать полную зарплату. Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен сохраняется пропорционально количеству дней отпуска только в том случае, если ВЛК официально подтвердила наличие тяжелого ранения. Но важно помнить, что оформить эти документы после выписки из больницы можно через ближайший ТЦК и СП, не возвращаясь в свою воинскую часть.

Отпуск по семейным обстоятельствам или освобождение из плена

После возвращения из вражеского плена военнослужащий имеет право на 90 календарных дней отдыха без разделения на части, с полным сохранением зарплаты.

Отзыв из такого отпуска возможен только с личного согласия военнослужащего. Исключение составляют те, кто решил окончательно уволиться из армии. Кроме того, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить еще 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска по согласованию с командиром.

По семейным обстоятельствам отпуска предоставляются следующим образом:

до 10 дней — на собственную свадьбу;

до 7 дней — в связи с тяжелым состоянием или смертью ближайших родственников (супруги/супруга, родителей, детей, родных братьев и сестер, а также родителей супругов);

до 3 дней — в случае проблем с другими родственниками;

до 15 дней — если семья пострадала от пожара или стихийного бедствия;

до 3 дней в год — в других исключительных ситуациях по решению командира.

Отпуска для получения образования

Молодые военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие высшего образования, могут отлучаться на обучение, если речь идет не о военных высших учебных заведениях. Сроки зависят от курса, формы обучения и уровня аккредитации учебного заведения.

Например, для сдачи зачетов на 1–2 курсах предоставляется от 10 до 30 дней, а на старших курсах — от 20 до 40 дней. На написание и защиту дипломной работы выделяется от двух до четырех месяцев.

Также предусмотрены отпуска для поступающих в аспирантуру (по 10 дней на каждый экзамен) и тех, кто уже успешно учится в аспирантуре (30 дней). На время учебного отпуска сохраняется базовая зарплата без боевых доплат.

Отпуск военнослужащим по декрету и уходу за ребенком

Если в семье оба родителя служат в армии, в декрет может уйти один из них. Беременная военнослужащая имеет право на 126 дней оплачиваемого отпуска (70 дней до и 56 после родов), а в случае осложнений или рождения двойни срок увеличивается до 140 дней.

Для его оформления требуется рапорт и справка от гарнизонной или госпитальной ВЛК. Женщине полностью сохраняется оклад по должности, но без дополнительных премий.

После родов военнослужащая может оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет или до шести при наличии медицинской справки. В этот период человека выводят за штат, и она получает только оклад по званию и надбавку за выслугу лет. Также такие военные могут подавать рапорты на материальную помощь и помощь на оздоровление, а государство дополнительно выплачивает стандартные 41 280 гривен при рождении ребенка.

Новини.LIVE сообщали, что после издания приказа о переводе командирам запретили безосновательно задерживать бойцов в старой части. Согласно разъяснению от 29 сентября 2026 года, на выдачу приказа и сдачу дел установлены жесткие сроки. Предоставляется до 20 суток в ВСУ и не более месяца для других силовых ведомств.

Чтобы военные не подавали напрасные рапорты о смене подразделения, в приложении "Армия+" запустили новый сервис. Теперь система мгновенно сверяет ситуацию с правилами, оценивает шансы и четко излагает основания в случае невозможности перевода.

Кроме того, близким разрешили действовать от имени защитников в критических случаях. Если военнослужащий из-за ранения, тяжелого состояния или выполнения боевых задач на передовой не может подать рапорт самостоятельно, его родные имеют законное право напрямую обращаться с заявлениями к командованию части или Минобороны.