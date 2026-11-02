Військовослужбовець ЗСУ обіймає дитину. Фото: УНІАН

Під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають законне право на різні види відпусток, серед яких щорічні, декретні, навчальні та за станом здоров'я. Окрім цього, захисники України можуть отримати дні на відпочинок, лікування після поранень, складання іспитів та догляд за дітьми.

Усі деталі про терміни, виплати та необхідні медичні висновки зібрано в матеріалі Новини.LIVE.

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Щорічна основна відпустка для військовослужбовців

Військовослужбовці мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів. Її можна розбивати на частини протягом року, але основна частина має тривати не менше 15 днів без перерви. Відмовитися від цього можна виключно за власним бажанням військового.

До цього терміну командування може додати ще до двох днів на дорогу в один бік.

Увесь цей час боєць отримує повне грошове забезпечення, однак без додаткових бойових виплат у 30 чи 100 тисяч гривень. Водночас командування може й відмовити у відпустці. Головною перепоною для отримання відпустки може стати відсутність понад 30% особового складу вашого підрозділу або критичні бойові завдання, коли відпустити військового фізично неможливо.

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Відпустка на лікування та вплив висновку ВЛК

Відпустка за станом здоров'я надається виключно після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Звичайних рекомендацій від лікаря для цього недостатньо.

Терміни таких відпусток становлять:

30 календарних днів для лікування у зв'язку з хворобою;

45 або 60 днів після перенесених операцій, отриманих травм, поранень чи контузій;

за наявності медичних показань комісія може подовжити відпустку ще на 30 днів (у виняткових випадках — на 45 чи 60).

У цей період армієць продовжує отримувати повну зарплату. Додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень зберігається пропорційно до кількості днів відпустки лише у тому разі, якщо ВЛК офіційно підтвердила наявність тяжкого поранення. Та важливо пам'ятати, що оформити ці документи після лікарні можна через найближчий ТЦК та СП, не повертаючись до своєї військової частини.

Відпустка через родинні обставини або звільнення з полону

Після повернення з ворожого полону військовослужбовець має право на 90 календарних днів відпочинку без поділу на частини, із повним збереженням зарплати.

Відкликати з такої відпустки можуть лише за особистої згоди бійця. Виняток становлять ті, хто вирішив остаточно звільнитися з армії. Окрім цього, Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати ще 14 днів додаткової оплачуваної відпустки за погодженням з командиром.

За сімейними обставинами відпустки надаються так:

до 10 днів — на власне весілля;

до 7 днів — через тяжкий стан або смерть найближчих родичів (дружини/чоловіка, батьків, дітей, рідних братів і сестер, а також батьків подружжя);

до 3 днів — у разі проблем з іншими родичами;

до 15 днів — якщо родина постраждала від пожежі чи стихійного лиха;

до 3 днів на рік — в інших виняткових ситуаціях за рішенням командира.

Відпустки для здобуття освіти

Молоді військові віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти, можуть відлучатися на навчання, якщо це не військові заклади вищої освіти. Терміни залежать від курсу, форми навчання та рівня акредитації навчального закладу.

Наприклад, для складання заліків на 1-2 курсах дають від 10 до 30 днів, а на старших курсах — від 20 до 40 днів. На написання та захист диплома виділяють від двох до чотирьох місяців.

Також передбачені відпустки для вступників до аспірантури (по 10 днів на кожен іспит) та тих, хто вже успішно вчиться на аспірантурі (30 днів). На час навчальної відпустки зберігається базова зарплата без бойових доплат.

Відпустка війьсковим на декрет та догляд за дитиною

Якщо в родині обоє батьків служать у війську, у декрет може піти один із них. Вагітна військовослужбовиця має право на 126 днів оплачуваної відпустки (70 днів до і 56 після пологів), а в разі ускладнень чи народження двійні термін збільшується до 140 днів.

Для її оформлення потрібен рапорт та довідка від гарнізонної чи госпітальної ВЛК. За жінкою повністю зберігається зарплата за посадою, але без додаткових премій.

Після пологів військовослужбовець може оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років, або до шести за наявності медичної довідки. У цей період людину виводять поза штат, і вона отримує лише оклад за званням та надбавку за вислугу років. Також такі військові можуть писати рапорти на матеріальну допомогу та допомогу для оздоровлення, а держава додатково виплачує стандартні 41 280 гривень при народженні малюка.

Новини.LIVE інформували, що після наказу про переведення командирам заборонили безпідставно затримувати бійців у старій частині. Згідно з роз'ясненням від 29 вересня 2026 року, на видачу припису та здачу справ відвели жорсткі дедлайни. Надається до 20 діб у ЗСУ та не більше місяця для інших силових відомств.

Щоб військові не подавали марних рапортів на зміну підрозділу, у застосунку "Армія+" запустили новий сервіс. Тепер система миттєво звіряє ситуацію з правилами, оцінює шанси та чітко розписує підстави в разі неможливості переведення.

Крім того, близьким дозволили діяти від імені захисників у критичних випадках. Якщо військовий через поранення, важкий стан чи виконання бойових завдань на нулі не може подати рапорт власноруч, його рідні мають законне право напряму звертатися із заявами до командування частини або Міноборони.