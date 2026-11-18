Смартфон с приложением "Резерв+" на экране. Фото иллюстративное: Виталий Носач/rbc.ua

Военно-учетные данные граждан хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Проверить свой статус в реестре можно несколькими способами. Услуга доступна не только в ТЦК и СП, но и онлайн.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Проверка статуса через приложение "Резерв+"

"Резерв+" — электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. В этом приложении отображаются данные из реестра "Оберег".

Чтобы проверить статус, необходимо авторизоваться. После этого можно будет просмотреть информацию о категории учета, принадлежности к ТЦК, наличии или отсутствии бронирования, актуальных контактных данных и дате исключения из учета, если таковая имеется.

Кроме того, в "Резерв+" можно обновить свои контактные данные и адрес, подать запрос на исправление ошибок, сформировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Все запросы из приложения поступают в реестр "Оберег" и ТЦК. После подтверждения обновленные данные появляются в "Резерв+".

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Если в реестре не удастся найти данные или отображается статус "Требует уточнения", необходимо обратиться в ТЦК.

Проверка статуса через ТЦК и СП

В ТЦК и СП стоит обратиться тем, кто сомневается в своем статусе. Также необходимо прийти в военкомат, если есть расхождения между бумажным военным билетом, данными "Резерв+" или выпиской из реестра.

Специалисты ТЦК проверят данные в реестре "Оберег", в случае необходимости внесут изменения на основании документов и объяснят человеку, какой у него статус.

Тех, кто находится за границей, консультируют консульские учреждения Украины. Они же могут помочь связаться с ТЦК.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, кто может лишиться отсрочки. Освобождение от призыва могут аннулировать, если гражданин имеет задолженность по уплате алиментов, не продлил медицинские справки или утратил бронирование. Для студентов, которые находятся в академическом отпуске, такая угроза тоже актуальна.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юристку Ольгу Губскую писал, что статус военнообязанного не является пожизненным. Те, кто достиг предельного возраста или стал непригодным к службе, могут его потерять. Юридические последствия исключения и снятия с учета отличаются.