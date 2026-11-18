Смартфон із застосунком "Резерв+" на екрані. Фото ілюстративне: Віталій Носач/rbc.ua

Військово-облікові дані громадян зберігають в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Перевірити свій статус у реєстрі можна кількома способами. Послуга доступна не лише у ТЦК та СП, а й онлайн.

Про це з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Перевірка статусу через застосунок "Резерв+"

"Резерв+" — електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервістів. У цьому застосунку відображаються дані з реєстру "Оберіг".

Щоб перевірити статус, треба авторизуватися. Після цього можна буде переглянути інформацію про категорію обліку, приналежність до ТЦК, наявність або відсутність бронювання, актуальні контакті дані та дату виключення з обліку, якщо така є.

Крім того, у "Резерв+" можна оновити свої контактні дані та адресу, подати запит на виправлення помилок, сформувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Усі запити із застосунку надходять до реєстру "Оберіг" і ТЦК. Після підтвердження оновлені дані з'являються в "Резерв+".

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Якщо реєстру не вдасться знайти дані або відображається статус "Потребує уточнення", треба звернутися до ТЦК.

Перевірка статусу через ТЦК та СП

До ТЦК та СП варто звернутися тим, хто сумнівається у своєму статусі. Також необхідно прийти до військкомату, якщо є розбіжності між паперовим військовим квитком, даними "Резерв+" чи витягом із реєстру.

Фахівці ТЦК перевірять дані в реєстрі "Оберіг", за потреби внесуть зміни на підставі документів і пояснять людині, який у неї статус.

Тих, хто перебуває за кордоном, консультують консульські установи України. Вони ж можуть допомогти вийти на зв'язок із ТЦК.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, хто може втратити відстрочку. Звільнення від призову можуть анулювати, якщо громадянин має заборгованість зі сплати аліментів, не поновив медичні довідки або втратив бронювання. Для студентів, які перебувають в академічній відпустці, така загроза теж актуальна.

Також Новини.LIVE з посиланням на юристку Ольгу Губську писав, що статус військовозобов'язаного не є довічним. Ті, хто досягнув граничного віку або став непридатним до служби, можуть його втратити. Юридичні наслідки виключення та зняття з обліку різняться.