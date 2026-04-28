Отсрочка через ЦПАУ: оригиналы документов не забирают

Граждане на приеме в ЦПАУ. Фото: Днепровский городской совет

Для того, чтобы оформить отсрочку через систему центров предоставления административных услуг, нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Но их не оставляют в ЦПАУ. Администратор их отсканирует и в электронном виде передаст в ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Документы для отсрочки

Во время полномасштабной российско-украинской войны в Украине изменился процесс оформления отсрочки от мобилизации. В частности, изменился формат подачи документов.

Так, ранее процессом отсрочки полностью занимались территориальные центры комплектования. После изменений в процессе ТЦК перестали принимать документы на отсрочку от военнообязанных граждан.

Теперь документы на отсрочку принимают центры предоставления административных услуг. Кроме того, отсрочку можно оформить и дистанционно, через приложение "Резерв+".

Оригиналы документов в ЦПАУ нужны, но не остаются

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался деталями оформления отсрочки через систему центров предоставления административных услуг. В частности, нужно ли предоставлять оригиналы документов.

Юристы объяснили, что сами по себе оригиналы документов нужны, но их не оставляют в ЦПАУ. Юрист Владислав Дерий отметил: "В настоящее время при подаче документов через ЦПАУ оригиналы документов не забирают".

Дерий подчеркнул, комментируя процесс оформления отсрочки: "Администратор ЦПАУ их отсканирует и отправит электронным способом в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст опись входящих документов".

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.