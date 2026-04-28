Відстрочка через ЦНАП: оригінали документів не забирають

Громадяни на прийомі у ЦНАП.

Для того, аби оформити відстрочку через систему центрів надання адміністративних послуг, потрібно мати при собі оригінали відповідних документів. Але їх не залишають у ЦНАП. Адміністратор їх відсканує і в електронному вигляді передасть до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Документи для відстрочки

Під час повномасштабної російсько-української війни в Україні змінився процес оформлення відстрочки від мобілізації. Зокрема, змінився формат подачі документів.

Так, раніше процесом відстрочки повністю займалися територіальні центри комплектування. Після змін у процесі ТЦК перестали приймати документи на відстрочку від військовозобов’язаних громадян.

Тепер документи на відстрочку приймають центри надання адміністративних послуг. Крім того, відстрочку можна оформити і дистанційно, через застосунок "Резерв+".

Оригінали документів у ЦНАП потрібні, але не залишаються

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився деталями оформлення відстрочки через систему центрів надання адміністративних послуг. Зокрема, чи потрібно надавати оригінали документів.

Юристи пояснили, що самі по собі оригінали документів потрібні, але їх не залишають у ЦНАП. Юрист Владислав Дерій наголосив: "На даний час при подачі документів через ЦНАП оригінали документів не забирають".

Дерій підкреслив, коментуючи процес оформлення відстрочки: "Адміністратор ЦНАП їх відсканує та відправить електронним способом до комісії ТЦК. Вам же адміністратор видасть опис вхідних документів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго чекати рішення у процесі оформлення відстрочки через ЦНАП.

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП, цей процес триватиме до двох тижнів. Якщо ж відстрочка не оформилася, причина може бути у збою в системі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як продовжити відстрочку для догляду за близьким родичем.

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.