Отсрочка через ЦПАУ: почему подать документы через представителя не получится

Подача документов в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

По состоянию на 2026 год документы на отсрочку больше не подаются напрямую в ТЦК. Приемом документов занимаются центры предоставления административных услуг. Подать документы в ЦПАУ можно только лично, через представителя документы не будут приняты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в оформлении отсрочки

В процессе оформления отсрочки от мобилизации в Украине за последние годы произошли серьезные изменения. Прежде всего эти изменения касаются процесса подачи документов гражданами.

По состоянию на 2026 год территориальные центры комплектования уже не принимают документы на отсрочку. Вместе с тем, ТЦК продолжают заниматься вопросами отсрочек, в частности, принятием решений.

Но документы теперь подаются через систему центров предоставления административных услуг. Также в некоторых случаях документы можно подать онлайн, через мобильное приложение "Резерв+".

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Заявление в ЦПАУ подается только лично

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации. Мужчина поинтересовался, может ли он подать документы в ЦПАУ не лично, а через своего законного представителя.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что это невозможно. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Заявление на отсрочку в ЦПАУ у Вас примут только при персональной явке".

Айвазян отметил, что в законодательстве прямо определен формат подачи документов в ЦПАУ: "Заявление подается субъектом обращения через центр лично. Подача заявления представителем субъекта обращения не допускается".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго ждать решения по отсрочке через ЦПАУ.

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли ЦПАУ может не принимать документы на отсрочку.

Работники ЦПАУ должны принимать документы на оформление или продление отсрочки от мобилизации в любое время, независимо от того, сколько времени до завершения действующей отсрочки остается. Юристы объяснили, как обжаловать неправомерный отказ в принятии документов.