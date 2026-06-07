Відстрочка через ЦНАП: чому подати документи через представника не вийде

Подача документів у ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Станом на 2026 рік документи на відстрочку більше не подаються напряму в ТЦК. Прийомом документів займаються центри надання адміністративних послуг. Подати документи в ЦНАП можна лише особисто, через представника документи не будуть прийняті.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміни у оформленні відстрочки

У процесі оформлення відстрочки від мобілізації в Україні за останні роки відбулися серйозні зміни. Перш за все ці зміни стосуються процесу подачі документів громадянами.

Станом на 2026 рік територіальні центри комплектування вже не приймають документи на відстрочку. Разом з тим, ТЦК продовжують займатися питаннями відстрочок, зокрема, ухваленням рішень.

Але документи тепер подаються через систему центрів надання адміністративних послуг. Також у деяких випадках документи можна подати онлайн, через мобільний застосунок "Резерв+".

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Заява в ЦНАП подається тільки особисто

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації. Чоловік поцікавився, чи може він подати документи в ЦНАП не особисто, а через свого законного представника.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що це неможливо. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Заяву на відстрочку в ЦНАП у Вас приймуть тільки при персональній явці".

Айвазян зазначив, що в законодавстві прямо визначений формат подачі документів у ЦНАП: "Заява подається суб’єктом звернення через центр особисто. Подання заяви представником суб’єкта звернення не допускається".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго чекати рішення щодо відстрочки через ЦНАП.

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП, цей процес триватиме до двох тижнів. Якщо ж відстрочка не оформилася, причина може бути у збою в системі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно ЦНАП може не приймати документи на відстрочку.

Працівники ЦНАПу мають приймати документи на оформлення чи продовження відстрочки від мобілізації у будь-який час, незалежно від того, скільки часу до завершення чинної відстрочки залишається. Юристи пояснили, як оскаржити неправомірну відмову у прийнятті документів.