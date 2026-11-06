Обучение в университете и оформление отсрочки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мужчины, получающие образование в зарубежных университетах, имеют такие же основания для освобождения от призыва, как и студенты отечественных вузов. Поэтому отказ ТЦК из-за иностранной регистрации вуза является неправомерным, ведь главным критерием для армии остается уровень образования.

Об этом сообщили правоведы на портале Uristy.UA, передает Новини.LIVE.

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Образование за рубежом и право на отсрочку от мобилизации

Получение высшего образования за пределами Украины вызывает много вопросов относительно статуса военнообязанных. Однако с юридической точки зрения местонахождение учебного заведения не лишает мужчину законных оснований для отсрочки от службы. Право на отсрочку распространяется на все уровни высшего образования, то есть от бакалавриата и магистратуры до обучения в аспирантуре.

Чтобы легально получить отсрочку от мобилизации в особый период, студент или аспирант должен соответствовать строгим критериям профильного законодательства. Никаких исключений для иностранных учебных заведений не предусмотрено.

Основными требованиями для утверждения отсрочки являются:

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обучение исключительно на дневной или дуальной форме;

строгое соблюдение принципа последовательности получения образования (каждая новая степень должна быть выше предыдущей).

Недавно юристы проанализировали ситуацию гражданина, поступившего в зарубежную аспирантуру и сомневавшегося в своем праве на отсрочку. Специалисты подтвердили, что дипломная программа за рубежом влечет за собой абсолютно такие же правовые последствия, как и украинская. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул отсутствие географического разделения университетов в законодательной базе.

"В пункте 1 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямого оговорки о том, что право на отсрочку имеют исключительно студенты украинских учебных заведений", — пояснил правозащитник.

Поэтому, если в ТЦК отказ аргументируют тем, что университет не является отечественным, то это может быть нарушением законодательства.

"Закон требует дневной или дуальной формы обучения и соблюдения последовательности уровней образования, но не содержит территориального ограничения в отношении местонахождения университета. Поэтому отказ исключительно по причине обучения за рубежом может рассматриваться как сужение смысла нормы закона подзаконным актом", — подытожил Евгений Корнийчук.

Новини.LIVE сообщали, что Полтавская ОГА лишила предприятие статуса критически важного из-за устных обвинений представителя ТЦК, которые не были подтверждены документами. Из-за этого компания лишилась права забронировать своих работников. Бизнес обратился в суд, выиграл апелляцию и создал прецедент для защиты прав других работодателей.

По достижении 25 лет мужчинам больше не нужно лично посещать ТЦК для изменения статуса. Система автоматически переводит призывников в категорию военнообязанных. Электронный военный билет в приложении «Резерв+» теперь имеет такую же юридическую силу, как и бумажные документы.