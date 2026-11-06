Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка для аспирантов: учтут ли обучение в зарубежных вузах

Отсрочка для аспирантов: учтут ли обучение в зарубежных вузах

Ua ru
6 ноября 2026 10:35
Даёт ли обучение за рубежом право на отсрочку: разъяснение юриста коллаж Новини.LIVE
Обучение в университете и оформление отсрочки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мужчины, получающие образование в зарубежных университетах, имеют такие же основания для освобождения от призыва, как и студенты отечественных вузов. Поэтому отказ ТЦК из-за иностранной регистрации вуза является неправомерным, ведь главным критерием для армии остается уровень образования.

Об этом сообщили правоведы на портале Uristy.UA, передает Новини.LIVE.

Реклама

Образование за рубежом и право на отсрочку от мобилизации

Получение высшего образования за пределами Украины вызывает много вопросов относительно статуса военнообязанных. Однако с юридической точки зрения местонахождение учебного заведения не лишает мужчину законных оснований для отсрочки от службы. Право на отсрочку распространяется на все уровни высшего образования, то есть от бакалавриата и магистратуры до обучения в аспирантуре.

Чтобы легально получить отсрочку от мобилизации в особый период, студент или аспирант должен соответствовать строгим критериям профильного законодательства. Никаких исключений для иностранных учебных заведений не предусмотрено.

Основными требованиями для утверждения отсрочки являются:

Читайте также:
  • обучение исключительно на дневной или дуальной форме;
  • строгое соблюдение принципа последовательности получения образования (каждая новая степень должна быть выше предыдущей).

Недавно юристы проанализировали ситуацию гражданина, поступившего в зарубежную аспирантуру и сомневавшегося в своем праве на отсрочку. Специалисты подтвердили, что дипломная программа за рубежом влечет за собой абсолютно такие же правовые последствия, как и украинская. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул отсутствие географического разделения университетов в законодательной базе.

"В пункте 1 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямого оговорки о том, что право на отсрочку имеют исключительно студенты украинских учебных заведений", — пояснил правозащитник.

Поэтому, если в ТЦК отказ аргументируют тем, что университет не является отечественным, то это может быть нарушением законодательства.

"Закон требует дневной или дуальной формы обучения и соблюдения последовательности уровней образования, но не содержит территориального ограничения в отношении местонахождения университета. Поэтому отказ исключительно по причине обучения за рубежом может рассматриваться как сужение смысла нормы закона подзаконным актом", — подытожил Евгений Корнийчук.

Новини.LIVE сообщали, что Полтавская ОГА лишила предприятие статуса критически важного из-за устных обвинений представителя ТЦК, которые не были подтверждены документами. Из-за этого компания лишилась права забронировать своих работников. Бизнес обратился в суд, выиграл апелляцию и создал прецедент для защиты прав других работодателей.

По достижении 25 лет мужчинам больше не нужно лично посещать ТЦК для изменения статуса. Система автоматически переводит призывников в категорию военнообязанных. Электронный военный билет в приложении «Резерв+» теперь имеет такую же юридическую силу, как и бумажные документы.

мобилизация Университет отсрочка ТЦК и СП Аспирант
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации