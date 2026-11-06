Навчання в університеті та оформлення відстрочки. Фото: колаж Новини.LIVE

Чоловіки, які здобувають освіту в закордонних університетах, мають такі ж підстави для звільнення від призову, як і студенти вітчизняних закладів. Тому відмова ТЦК через іноземну реєстрацію вишу є неправомірною, адже головним критерієм для армії залишається рівень освіти.

Про це повідомили правознавці на порталі Uristy.UA, передає Новини.LIVE.

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Освіта за кордоном та право на відстрочку від мобілізації

Здобуття вищої освіти поза межами України викликає багато запитань щодо статусу військовозобов'язаних. Проте юридично розташування навчального закладу не позбавляє чоловіка законних підстав для відстрочки від служби. Право на відстрочку розповсюджується на всі рівні вищої освіти, тобто від бакалаврату та магістратури до навчання в аспірантурі.

Щоб легально отримати відстрочку від мобілізації в особливий період, студент чи аспірант має відповідати жорстким критеріям профільного законодавства. Жодних винятків для іноземних освітніх установ не передбачено.

Основними вимогами для затвердження відстрочки є:

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навчання виключно на денній або дуальній формі;

суворе дотримання принципу послідовності здобуття освіти (кожен новий ступінь має бути вищим за попередній).

Нещодавно правники проаналізували ситуацію громадянина, який вступив до іноземної аспірантури та сумнівався у власному праві на відстрочку. Фахівці підтвердили, що дипломна програма за кордоном формує абсолютно ідентичні правові наслідки, що й українська. Юрист Євген Корнійчук наголосив на відсутності географічного поділу університетів у законодавчій базі.

"У пункті 1 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає прямого застереження, що право на відстрочку мають виключно здобувачі українських закладів освіти", — пояснив правозахисник.

Відтак якщо в ТЦК відмову аргументують тим, що університет не є вітчизняним, то це може бути порушенням законодавства.

"Закон вимагає денну або дуальну форму та дотримання послідовності рівнів освіти, але не містить територіального обмеження щодо місця розташування університету. Тому відмова лише з мотивів навчання за кордоном може розглядатися як звуження змісту норми закону підзаконним актом", — підсумував Євген Корнійчук.

Новини.LIVE інформували, що Полтавська ОВА позбавила підприємство статусу критично важливого через усні звинувачення представника ТЦК, які не підтвердили документами. Через це компанія втратила право забронювати своїх працівників. Бізнес пішов до суду, виграв апеляцію та створив прецедент для захисту прав інших роботодавців.

Після досягнення 25 років чоловікам більше не треба особисто відвідувати ТЦК для зміни статусу. Система автоматично переводить призовників у категорію військовозобов'язаних. Електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+" тепер має таку ж юридичну силу, як і паперові документи.