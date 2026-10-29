Для студентов проводится презентация от ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Украине право на отсрочку для учащихся и преподавателей зависит от строгих условий. Студентам требуется непрерывность обучения, а преподавателям — минимум 0,75 ставки по основному месту работы. Все данные обязательно проверяются через базу ЕДЕБО и специальные справки с места работы, и при малейших неточностях отсрочку могут внезапно отменить или отказать в её предоставлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как работает правило непрерывности обучения для студента

Поступление в университет больше не гарантирует автоматической защиты от призыва. Военкоматы тщательно проверяют каждого студента по двум строгим критериям, регламентируемым законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Первый — это исключительно дневная или дуальная форма обучения. Заочников мобилизуют на общих основаниях. Второй и самый важный нюанс заключается в соблюдении последовательности.

Человек обязан получать образование более высокого уровня, чем то, которое у него уже есть. Если выпускник с дипломом бакалавра поступает на дневную магистратуру, закон на его стороне. Однако попытка получить второе бакалаврское образование не дает никаких привилегий и закончится повесткой.

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Такие же требования распространяются на аспирантов, обучающихся на третьем образовательно-научном уровне и планирующих стать докторами философии. От них не требуют наличия ученой степени на момент подачи документов. ТЦК пристально следит за формой обучения и соблюдением той же образовательной последовательности.

Чтобы доказать свою правоту, студентам и аспирантам необходимо предоставить справку о статусе соискателя образования и данные из государственной базы ЕДЕБО. Отдельной законодательной категорией являются докторанты. Их статус также проверяется через выписку из ЕДЕБО и специальную справку, форма которой прописана в правительственном Порядке № 560.

Требования к школьным учителям и университетской профессуре для отсрочки

Простая запись в трудовой книжке о работе учителем или преподавателем не останавливает мобилизацию. Чтобы удержать специалиста в классе или аудитории, его должность должна официально относиться к педагогическим, научным или научно-педагогическим.

Закон четко определяет: отсрочка действует только по основному месту работы. Те, кто подрабатывает по совместительству, подлежат призыву. Педагогическая нагрузка не может быть меньше 0,75 ставки.

При этом законодательство уже не проводит различия между обычными школьными учителями и учеными. Чтобы остаться работать в школе, учителю не нужны ученые степени. Ему достаточно справки от работодателя, а также соответствующих кадровых и регистрационных данных.

Зато к университетским научно-педагогическим работникам требования значительно строже. Помимо справки о должности и выполнении нормы в 0,75 ставки, такой специалист обязан предоставить в военкомат диплом о присуждении ученой степени.

Новини.LIVE сообщали, что рождение ребенка, изменение состава семьи или необходимость постоянного ухода за больным родственником могут стать основанием для отсрочки от призыва. Однако каждое семейное обстоятельство должно быть четко подтверждено официальными документами, которые прямо соответствуют нормам законодательства о мобилизации, иначе в освобождении от службы откажут.

Сам порядок подачи заявления на отсрочку также изменился. С 2025 года ТЦК больше не принимают такие заявления напрямую от граждан. Подать пакет документов теперь можно исключительно в электронном виде самостоятельно через мобильное приложение "Резерв+" или обратившись в ближайший ЦНАП.