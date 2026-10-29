Студентам проводять презентацію від ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

В Україні право на відстрочку для здобувачів освіти та викладачів залежить від жорстких умов. Студентам необхідна послідовність навчання, а педагогам — мінімум 0,75 ставки за основним місцем роботи. Усі дані обов'язково перевіряються через базу ЄДЕБО та спеціальні довідки з місця працевлаштування і за найменших неточностей відстрочку можуть раптово скасувати або не погодити її надання.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як працює правило освітньої послідовності для студента

Вступ до університету більше не гарантує автоматичного захисту від призову. Військкомати ретельно перевіряють кожного студента за двома жорсткими критеріями, який регламентує закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Перший — це виключно денна або дуальна форма. Заочників мобілізують на загальних підставах. Другий і найважливіший нюанс полягає у дотриманні послідовності.

Людина зобов'язана здобувати вищий рівень освіти за той, який уже має. Якщо випускник із дипломом бакалавра йде на денну магістратуру, закон на його боці. Проте спроба отримати другу бакалаврську освіту не дає жодних привілеїв і закінчиться повісткою.

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Такі ж вимоги поширюються на аспірантів, які вчаться на третьому освітньо-науковому рівні та планують стати докторами філософії. Від них не вимагають наявності наукового ступеня на момент подачі документів. ТЦК прискіпливо дивиться на форму навчання та дотримання тієї ж освітньої послідовності.

Щоб довести свою правоту, студентам та аспірантам потрібно надати довідку про статус здобувача освіти та дані з державної бази ЄДЕБО. Окремою законодавчою категорією проходять докторанти. Їхній статус також перевіряють через витяг з ЄДЕБО та спеціальну довідку, форма якої прописана в урядовому Порядку №560.

Вимоги до шкільних вчителів та університетської професури для відстрочки

Простий запис у трудовій книжці про роботу вчителем чи викладачем не зупиняє мобілізацію. Щоб утримати фахівця в класі чи аудиторії, його посада має офіційно належати до педагогічних, наукових або науково-педагогічних.

Закон чітко визначає: відстрочка діє тільки за основним місцем роботи. Ті, хто підробляє за сумісництвом, підлягають призову. Педагогічне навантаження не може бути меншим за 0,75 ставки.

При цьому законодавство уже не розділяє звичайних шкільних вчителів та науковців. Щоб залишитися працювати у школі, вчителю не потрібні наукові ступені. Йому вистачить довідки від роботодавця, а також відповідних кадрових і реєстрових даних.

Натомість до університетських науково-педагогічних працівників вимоги значно суворіші. Окрім довідки про посаду та виконання норми у 0,75 ставки, такий фахівець зобов'язаний надати до військкомату диплом про присудження наукового ступеня.

Новини.LIVE повідомляли, що народження дитини, зміна складу родини чи необхідність постійного догляду за хворим родичем можуть стати підставою для відстрочки від призову. Проте кожна сімейна обставина має бути чітко підтверджена офіційними документами, які прямо відповідають нормам законодавства про мобілізацію, інакше у звільненні від служби відмовлять.

Сам порядок звернення за відстрочкою також змінився. З 2025 року ТЦК більше не приймають такі заяви напряму від громадян. Подати пакет документів тепер можна виключно в електронному вигляді самостійно через мобільний застосунок "Резерв+" або звернувшись до найближчого ЦНАПу.