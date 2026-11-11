Вход в приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Часть военнообязанных, имеющих отсрочку в связи с уходом за несколькими детьми, не может воспользоваться функцией автоматического продления отсрочки в приложении "Резерв+". Иногда на экране появляется сообщение об ошибке. Приложение требует, чтобы в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) хранилась запись о последнем свидетельстве о рождении ребенка, которая полностью совпадает с базой ДРАЦС и приложением «Дия».

Как действовать в таком случае, объяснил юрист Сергей Богун, передает Новини.LIVE.

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Почему реестры «не видят» детей

Проблема заключается в отсутствии синхронизации между различными ведомственными базами данных. При попытке продлить отсрочку онлайн военный реестр «Оберег» автоматически обращается к ЕИССС.

Уведомление о причине отказа в продлении отсрочки. Фото: скриншот

Если там нет актуальных реквизитов документов детей или информация устарела, система мгновенно выдает отказ. Поэтому любое, даже минимальное несоответствие в дате, серии или номере документа приводит к блокировке процесса продления отсрочки.

Что говорят в Министерстве обороны

Такой отказ не отменяет законного права отца на отсрочку от мобилизации. Текущая отсрочка остается в силе до истечения срока, поэтому паниковать не стоит.

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«Резерв+» сообщит, если автоматически продлить отсрочку не удалось. Это не обязательно означает, что вы лишились права на неё. Причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в государственных реестрах», — пояснил юрист.

В министерстве советуют проверить документы, обновить их при необходимости и попробовать подать запрос заново, либо просто обратиться с документами в любой ЦНАП.

Куда обращаться для исправления ошибки

Чтобы разблокировать возможность автоматического продления отсрочки, необходимо обновить информацию в базах Минсоцполитики и Пенсионного фонда. Именно они отвечают за наполнение системы ЕИССС.

Военнообязанному необходимо лично посетить ближайший сервисный центр ПФУ. Там специалисты внесут правильные реквизиты свидетельства о рождении в реестр. Как только базы будут обновлены и синхронизированы, отец сможет без проблем сгенерировать отсрочку в "Резерв+" или быстро оформить её бумажный вариант через Центр предоставления административных услуг.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны изменило правила воинского учета. Теперь существует четкий порядок исправления данных, если военнослужащий считался погибшим, но на самом деле попал в плен или был найден после исчезновения. Также официально закрепили статус бойцов, ожидающих перевода в другую часть, и упростили оформление тех, кто возвращается на службу после СЗЧ.

Если женщина попала в реестр военнообязанных, это не призыв. Регистрация и служба — разные понятия. Обязательно становиться на учет должны только медики и фармацевты, для остальных специальностей это добровольно. Но даже тех, кто числится в базе, принудительно мобилизовать не могут. В Украине женщины идут служить только по собственному согласию.

Разведенный отец не получает отсрочку только потому, что ребенок живет с ним. Чтобы не попасть под мобилизацию, ему нужно через суд или официальные решения доказать, что он воспитывает ребенка сам, а мать вообще в этом не участвует. Если же у мужчины трое или более детей, то сам факт развода отсрочку не аннулирует — это право за ним сохраняется.