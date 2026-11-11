Вхід в застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Частина військовозобов'язаних, які мають відстрочку через догляд за кількома дітьми, не може скористатися функцією автоматичного оновлення відстрочки у застосунку "Резерв+". Інколи на екрані з'являється повідомлення про помилку. Додаток вимагає, аби в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) зберігався запис про останнє свідоцтво про народження дитини, який повністю збігається з базою ДРАЦС та застосунком "Дія".

Як діяти в такому випадку пояснив юрист Сергій Богун, передає Новини.LIVE.

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Чому реєстри "не бачать" дітей

Проблема полягає у відсутності синхронізації між різними відомчими базами. Під час спроби оновити відстрочку онлайн, військовий реєстр "Оберіг" автоматично звертається до ЄІССС.

Сповіщення про причину відмови продовження відстрочки. Фото: скриншот

Якщо там немає актуальних реквізитів дитячих документів або інформація застаріла, система миттєво надсилає відмову. Тому будь-яка, навіть мінімальна розбіжність у даті, серії чи номері документа призводить до блокування процесу продовження відстрочки.

Що кажуть у Міністерстві оборони

Така відмова не скасовує законного права батька на відстрочку від мобілізації. Поточна відстрочка залишається чинною до свого кінцевого терміну, тож панікувати не варто.

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"Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося. Це не обов’язково означає, що ви втратили право на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах", — пояснив юрист.

У міністерстві радять перевірити документи, оновити їх за потреби та спробувати подати запит знову, або ж просто звернутися з паперами до будь-якого ЦНАПу.

Куди йти для виправлення помилки

Щоб розблокувати можливість автоматичного продовження відстрочки, необхідно оновити інформацію в базах Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Саме вони відповідають за наповнення системи ЄІССС.

Військовозобов'язаному треба особисто відвідати найближчий сервісний центр ПФУ. Там фахівці внесуть правильні реквізити свідоцтва про народження до реєстру. Щойно бази оновляться і синхронізуються, батько зможе потім без проблем згенерувати відстрочку в "Резерв+" або швидко оформити її паперовий варіант через Центр надання адміністративних послуг.

Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони змінило правила військового обліку. Тепер є чіткий порядок, як виправляти дані, якщо військовий вважався загиблим, але насправді потрапив у полон або знайшовся після зникнення. Також офіційно прописали статус бійців, які чекають на переведення в іншу частину, і спростили оформлення тих, хто повертається на службу після СЗЧ.

Якщо жінка потрапила в реєстр військовозобов'язаних, це не призов. Реєстрація та служба — різні поняття. Обов'язково ставати на облік мають тільки медики й фармацевти, для решти спеціальностей це добровільно. Але навіть тих, хто є в базі, примусово мобілізувати не можуть. В Україні служити жінки йдуть лише за власною згодою.

Розлучений батько не отримує відстрочку лише тому, що дитина живе з ним. Щоб не потрапити під мобілізацію, йому треба через суд або офіційні рішення довести, що він виховує дитину сам і мати взагалі в цьому участі не бере. Якщо ж у чоловіка троє чи більше дітей, то сам факт розлучення відстрочку не анулює — це право за ним зберігається.