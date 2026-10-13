Освобождение от службы для семей погибших Героев Украины: постановление № 560

Мужчина заполняет документы. Фото: Армия.Inform

Близкие родственники героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины, имеют право на освобождение от мобилизации. Однако отсрочка не предоставляется автоматически, поскольку её необходимо оформить, подав соответствующий пакет документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE в соответствии с постановлением № 560.

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Право на освобождение от призыва для семей Небесной Сотни

Родственники украинцев, погибших во время событий зимы 2013–2014 годов и посмертно удостоенных высшей государственной награды, имеют законные основания не идти в армию. Соответствующий механизм закреплен правительственным постановлением № 560, принятым в Киеве 16 мая 2024 года.

Кто именно из родственников имеет право на освобождение от призыва

Получить защиту от призыва могут супруг или супруга погибшего, а также их дети. Кроме того, действие постановления распространяется на родителей погибшего Героя. Право на отсрочку также предоставляется братьям и сестрам, причем закон учитывает как полнородных, так и неполнородных родственников.

Главное условие заключается в том, что погибшему члену семьи должно быть посмертно присвоено звание Героя Украины именно за "гражданское мужество, патриотизм, героическую защиту конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 г. — февраль 2014 г.)".

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Пакет документов для оформления отсрочки

Чтобы узаконить свой статус и избежать мобилизации, указанные члены семей обязаны предоставить доказательства своей родственной связи с погибшим в виде соответствующих свидетельств или выписок. Также необходимо обязательно предоставить документы, подтверждающие государственное признание погибшего.

Кабмин разрешает предоставить на выбор один из двух документов: либо непосредственно удостоверение о присвоении звания Героя Украины с вышеупомянутой формулировкой о событиях Революции Достоинства, либо официальную выписку из указа Президента Украины, которым это звание было присвоено.

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