Звільнення від служби для родин загиблих Героїв України: постанова 560

Чоловік заповнює документи. Фото: Армія.Inform

Близькі родичі героїв Небесної Сотні, яким посмертно надали звання Героя України, мають право на звільнення від мобілізації. Але відстрочка не з'являється автоматично, оскільки її треба оформити, подавши відповідний перелік документів.

Про це повідомляє Новини.LIVE згідно з постановою № 560.

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Право на звільнення від призову для родин Небесної Сотні

Рідні українців, які загинули під час подій зими 2013–2014 років та були посмертно відзначені найвищою державною нагородою, мають законні підстави не йти до війська. Відповідний механізм закріплений урядовою постановою № 560, яку ухвалили в Києві 16 травня 2024 року.

Хто саме з родичів має право на імунітет

Отримати захист від призову можуть чоловік або дружина загиблого, а також їхні діти. Крім того, дія постанови поширюється на батьків полеглого Героя. Право на відстрочку також надається братам і сестрам, причому закон враховує як повнорідних, так і неповнорідних родичів.

Головною умовою є те, що загиблому члену сім'ї має бути посмертно присвоєно звання Героя України саме за "громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 р. — лютий 2014 р.)".

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Пакет документів для оформлення відстрочки

Аби легалізувати свій статус та уникнути мобілізації, вказані члени сімей зобов'язані надати докази свого родинного зв'язку із загиблим через відповідні свідоцтва чи витяги. Також треба обов'язково передати документи, що засвідчують державне визнання полеглого.

Кабмін дозволяє надати на вибір один із двох документів: або безпосередньо посвідчення про присвоєння звання Героя України з вищезгаданим формулюванням про події Революції Гідності, або ж офіційний витяг з указу Президента України, яким це звання було надано.

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