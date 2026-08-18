Отсрочка для студентов: что изменится с 1 сентября
С началом нового учебного года студенты, аспиранты и другие обучающиеся должны обратить особое внимание на изменения в процедурах, касающихся отсрочки от мобилизации. Чтобы избежать лишних проблем, важно убедиться, что все данные об обучении корректно отображаются в базе ЕГЭБО, ведь теперь именно информация из этого реестра является основным подтверждением статуса.
Об этом со ссылкой на постановление правительства № 978 от 29 июля 2026 года сообщает Новини.LIVE.
Как будет действовать отсрочка в новом учебном году
Главное изменение заключается в сроках действия отсрочки. Теперь ее предоставляют только на семестр продолжительностью не более шести месяцев.
На что стоит обратить внимание:
- Статус в ЕГЭБО. Это главный документ. Следует проверить, внесена ли туда актуальная информация об обучении.
- Форма обучения. Отсрочка действует только для тех, кто учится по дневной или дуальной форме.
- Последовательность. Важно получать уровень образования, превышающий предыдущий.
- Автоматическая проверка. Государство теперь автоматически сверяет данные через реестры. Если система обнаруживает, что основания для отсрочки исчезли, ее могут отменить в течение семи дней.
Если обучение прерывается или его форма меняется на заочную, право на отсрочку исчезает. В случае изменения основания для отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК — пока комиссия будет принимать решение, предыдущая отсрочка будет действовать. Кроме того, пока отсрочка действует, человека не направляют на ВВК. Исключение составляют только случаи, когда студент сам выразил желание пройти обследование или подписал контракт с ВСУ.
Перед началом занятий следует проверить военно-учетный документ и наличие в нём отметки о действующей отсрочке.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на статью 23 Закона Украины № 3543 сообщал, что в августе текущего года правила мобилизации студентов остаются неизменными. Право на отсрочку имеют только те, кто обучается впервые на дневной или дуальной форме. Заочники и соискатели второго образования подлежат призыву на общих основаниях.
Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что выпускников колледжей могут мобилизовать. В период, когда студент закончил обучение в колледже и поступает в университет, отсрочка не действует. Такого абитуриента могут призвать в армию.
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