ТЦК в учебном заведении. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине обсуждаются возможные изменения, касающиеся отсрочки от мобилизации для мужчин, получающих образование. В то же время в Министерстве образования подчеркивают: право на обучение нельзя ограничивать, если студент добросовестно выполняет учебные требования. С 2025 года за нарушение правил уже отчислили около 50 тысяч мужчин в возрасте старше 25 лет.

Об этом в интервью Суспильне рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко, передает Новини.LIVE.

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Массовые отчисления

С 2025 года украинские учебные заведения отчислили примерно 50 тысяч мужчин в возрасте старше 25 лет. Причинами стали невыполнение учебных планов и фактическое не посещение занятий.

По словам министра, интерес мужчин старше 25 лет к получению образования начал заметно расти в 2022 году. Больше всего абитуриентов этой возрастной категории было в 2024 году. Тогда в украинские учебные заведения зачислили более 100 тысяч мужчин. В ответ на такую тенденцию Министерство образования и науки совместно с Государственной службой качества образования начало проверять университеты, учреждения профессионального предвузовского и профессионального образования.

"Совместно с Государственной службой качества образования мы выявляем случаи, когда нет подтверждений того, что люди учатся и посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин — за невыполнение учебного плана", — заявил Бутенко.

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Сколько студентов старше 25 лет

Бутенко отметил, что в настоящее время в большинстве университетов доля студентов старше 25 лет составляет примерно 2,5%. В то же время в отдельных частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.

"Во многих университетах сейчас есть доля студентов старше 25 лет. Эта доля колеблется на уровне 2,5%, что никак не влияет на экономические возможности университета. Но мы видели случаи частных учебных заведений, где этот показатель достигал 90%", — добавил министр.

Он подчеркнул, что поступление в университет не должно быть способом уклониться от других обязанностей. Однако государство не может ограничивать право человека на образование, если он действительно учится и выполняет все требования учебного плана.

Могут ли отменить отсрочку

Отдельно министр прокомментировал возможность законодательных изменений, которые могли бы лишить мужчин права на отсрочку от мобилизации на период обучения. По его словам, юридически ввести такие ограничения возможно. Однако они будут непосредственно затрагивать права граждан. Сейчас этот вопрос обсуждают Министерство обороны и другие ведомства.

"Мне досадно, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться. Это досадно, когда ценности самого университета недостаточно четкие или сильные, чтобы создать естественный фильтр", — заявил Бутенко.

Также министр напомнил об автономии университетов. Учебные заведения должны самостоятельно отвечать за свои решения и соблюдение образовательных стандартов.

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