ТЦК в навчальному закладі. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні обговорюють можливі зміни щодо відстрочки від мобілізації для чоловіків, які здобувають освіту. Водночас у Міністерстві освіти наголошують: право на навчання не можна обмежувати, якщо студент сумлінно виконує освітні вимоги. Від 2025 року через порушення правил уже відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років.

Про це в інтерв'ю Суспільне розповів міністр освіти та науки Андрій Бутенко, передає Новини.LIVE.

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Масові відрахування

Із 2025 року українські заклади освіти відрахували приблизно 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Причинами стали невиконання навчальних планів і фактичне невідвідування занять.

За словами міністра, інтерес чоловіків старше 25 років до здобуття освіти почав помітно зростати у 2022 році. Найбільше вступників цієї вікової категорії було у 2024 році. Тоді до українських закладів освіти зарахували понад 100 тисяч чоловіків. У відповідь на таку тенденцію Міністерство освіти і науки разом із Державною службою якості освіти почало перевіряти університети, заклади фахової передвищої та професійної освіти.

"Разом із Державною службою якості освіти виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються, що відвідують заняття. Тоді відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тисяч таких чоловіків — за невиконання навчального плану", — заявив Бутенко.

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Скільки студентів старше 25 років

Бутенко зазначив, що нині в більшості університетів частка студентів віком понад 25 років становить приблизно 2,5%. Водночас в окремих приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.

"У багатьох університетах зараз є частка студентів, старших за 25 років. Ця частка коливається на рівні 2,5%, що ніяк не впливає на економічні можливості університету. Але ми бачили випадки приватних закладів освіти, де цей показник зростав до 90%", — додав міністр.

Він наголосив, що вступ до університету не повинен бути способом уникнути інших обов'язків. Однак держава не може обмежувати право людини на освіту, якщо вона справді навчається та виконує всі вимоги навчального плану.

Чи можуть скасувати відстрочку

Окремо міністр прокоментував можливість законодавчих змін, які могли б позбавити чоловіків права на відстрочку від мобілізації на період навчання. За його словами, юридично запровадити такі обмеження можливо. Проте вони безпосередньо зачіпатимуть права громадян. Наразі це питання обговорюють Міністерство оборони та інші відомства.

"Мені прикро, що освіта стала місцем, куди люди йдуть не за знаннями, а щоб заховатися. Це прикро, коли цінності самого університету недостатньо чіткі чи сильні, щоб створити природний фільтр", — заявив Бутенко.

Також міністр нагадав про автономію університетів. Навчальні заклади мають самостійно відповідати за свої рішення та дотримання освітніх стандартів.

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