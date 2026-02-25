Видео
Главная Мобилизация Уход за родственником — оформлять отсрочку в ЦПАУ или "Резерв+"

Уход за родственником — оформлять отсрочку в ЦПАУ или "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 15:25
Как и где оформить отсрочку от мобилизации для ухода за родственником
Варианты оформления отсрочки от мобилизации. Фото: Новини.LIVE, "Тернопіль 1". Коллаж: Новини.LIVE

Оформление отсрочки от мобилизации возможно в неcкольких вариантах, через систему ЦПАУ или в приложении "Резерв+". Отсрочка для ухода за близким родственником может быть оформлена в любом из вариантов, но есть важный нюанс.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны оформить это право законным способом.

Без оформленной отсрочки гражданина могут мобилизовать, даже если он и имеет право на отсрочку.

Одной из основных причин для отсрочки является уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каком формате оформляется отсрочка для ухода за родственником, можно ли это сделать дистанционно, через приложение "Резерв +".

Мужчина отметил, что у его матери, за которой он планирует ухаживать, есть еще дочь, а также она находится в браке.

"Через "Резерв+" оформить не сможете, поскольку для этого есть определенные условия: Вы — единственный ребенок и отсутствует второй из супругов", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

"К сожалению, но вряд ли система предоставит Вам отсрочку", — подтвердил другой адвокат, Вячеслав Кирда.

Куда нада сдавать документы

Юристы объяснили, как надо действовать с отсрочкой в такой ситуации.

"В данном случае все же Вам надо действовать стандартно — собирать пакет документов и подавать на отсрочку через ЦПАУ", — отметил Вячеслав Кирда.

Юрий Айвазян согласился с коллегой: "Подавать заявление о предоставлении отсрочки Вам необходимо через ЦПАУ".

Таким образом, отсрочка для ухода может быть оформлена в нескольких вариантах, но при условии дополнительных обстоятельств документы можно подать только через центр предоставления административных услуг.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли гражданин право на отсрочку для ухода лицом, не являющимся его родственником.

Получить отсрочку в такой ситуации теоретически возможно, но это будет уже не уход, а опекунство.

Добавим, мы сообщали о том, какой список документов нужен для оформления отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником.

Одними из основных документов являются те, которые подтверджают необходимость ухода.

ЦПАУ мобилизация отсрочка уход Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
