Відстрочка від мобілізації - де оформлюють відстрочку для догляду

Варіанти оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Новини.LIVE, "Тернопіль 1". Колаж: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації після змін у законодавстві може бути оформлена у кілька способів. Юристи пояснили, як оформлюють відстрочку для догляду за близьким родичем.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для догляду — як оформити

Громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні оформити це право законним способом.

Без оформленої відстрочки громадянина можуть мобілізувати, навіть якщо він і має право на відстрочку.

Однією із основних причин для відстрочки є догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у якому форматі оформлюється відстрочка для догляду за родичем, чи можна це зробити дистанційно, через застосунок "Резерв+".

Чоловік наголосив, що у його матері, за якою він планує доглядати, є ще донька, а також вона перебуває у шлюбі.

"Через "Резерв+" оформити не зможете, оскільки для того є певні умови: Ви - єдина дитина та відсутній другий із подружжя", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

"На жаль, але навряд чи система надасть Вам відстрочку", — підтвердив інший адвокат, В’ячеслав Кирда.

Куди нести документи

Юристи пояснили, як треба діяти з відстрочкою у такій ситуації.

"У даному випадку все ж таки Вам треба діяти стандартно — збирати пакет документів та подавати на відстрочку через ЦНАП", — наголосив В’ячеслав Кирда.

Юрій Айвазян погодився із колегою: "Подавати заяву про надання відстрочки Вам необхідно через ЦНАП".

Таким чином, відстрочка для догляду може бути оформлена у кількох варіантах, але за умови додаткових обставин документи можна подати тільки через центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку для догляду за чужою особою, яка не є близьким родичем.

За словами юристів, відстрочка у такій ситуації можлива, але не у форматі догляду за людиною, а за іншою підставою.

Додамо, ми повідомляли про те, які два документи є ключовими для оформлення відстрочки від мобілізації з причини догляду за близьким родичем.

Одним із документів є довідка лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного догляду.