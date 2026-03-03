Отсрочка от мобилизации - влияние родственников в других странах

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: "Суспільне", Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования может оформить отсрочку от мобилизации, если военнообязанный гражданин ухаживает за близким родственником. Юристы объяснили, влияет ли на шансы получить отсрочку наличие других родственников за границей.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Отсрочка и родственники за границей

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от призыва. Одной из самых распространенных причин является уход за близкими родственниками.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью-пенсионеркой, которая имеет инвалидность второй группы. При этом, отметил мужчина, она имеет еще дочь, которая проживает за границей. Гражданин поинтересовался, можно ли оформить отсрочку в такой ситуации.

"Вы имеете право на отсрочку при условии, что сестра находится за границей. К сожалению, не исключено, что нужно будет отстаивать это право в судебном порядке", — так прокомментировал ситуацию юрист Владислав Дерий.

Отказ ТЦК — причина

Другие юристы менее оптимистичны относительно возможности оформления отсрочки в таких условиях. Так, адвокат Андрей Карпенко прямо заявил, что получить отсрочку от мобилизации гражданин не сможет.

"Сын не имеет права на отсрочку от мобилизации", — подчеркнул Карпенко. Причина в том, что у матери есть еще дочь, и неважно, где именно она проживает.

Адвокат Юрий Айвазян детализировал будущий отказ ТЦК в отсрочке. "Важным условием для оформления отсрочки по этому пункту является отсутствие невоеннообязанных родственников первой степени родства, которые должны содержать лицо с инвалидностью, или же потребность таких родственников в постоянном уходе или наличие у них инвалидности", — отметил юрист.

Поскольку же у матери двое детей, то скорее всего, по этому пункту гражданин получит отказ в предоставлении отсрочки. "Пребывание за границей не лишает дочь возможности оказывать материальную помощь", — признал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, где именно можно подать заявку на получение отсрочки по уходу за близким родственником.

Это можно сделать в нескольких вариантах — ЦПАУ или "Резерв+". Но в некоторых ситуациях заявку можно будет подать только через центр предоставления административных услуг.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы надо предоставить ТЦК для получения отсрочки для ухода.

Первым ключевым документом является справка врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в постоянном уходе. Документ номер два — это Акт установления ухода за близким родственником.