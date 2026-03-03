Оформлення відстрочки - чи зашкодить наявність родичів за кордоном

Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: "Суспільне", Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо у одного із його батьків визначена інвалідність першої чи другої групи. Але наявність родичів, навіть за кордоном, стане перешкодою для позитивного рішення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка, якщо є родич за кордоном

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову. Однією із найпоширеніших причин є догляд за близькими родичами.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю-пенсіонеркою, яка має інвалідність другої групи. При цьому, наголосив чоловік, вона має ще доньку, яка проживає за кордоном. Громадянин поцікавився, чи можна оформити відстрочку у такій ситуації.

"Ви маєте право на відстрочку за умови, що сестра перебуває за кордоном. На жаль, не виключено, що потрібно буде відстоювати це право в судовому порядку", — так прокоментував ситуацію юрист Владислав Дерій.

Чому ТЦК відмовить військовозобов’язаному

Інші юристи менш оптимістичні щодо можливості оформлення відстрочки у таких умовах. Так, адвокат Андрій Карпенко прямо заявив, що отримати відстрочку від мобілізації громадянин не зможе.

"Син не має права на відстрочку від мобілізації", — підкреслив Карпенко. Причина в тому, що у матері є ще донька, і неважливо, де саме вона проживає.

Адвокат Юрій Айвазян деталізував майбутню відмову ТЦК у відстрочці. "Важливою умовою для оформлення відстрочки за цим пунктом є відсутність невійськовозобов'язаних родичів першого ступеня споріднення, які повинні утримувати особу з інвалідністю, або ж потреба таких родичів у постійному догляді чи наявність в них інвалідності", — зазначив юрист.

Оскільки ж у матері двоє дітей, то скоріше за все, за цим пунктом громадянин отримає відмову у наданні відстрочки. "Перебування за кордоном не позбавляє доньку можливості надавати матері матеріальну допомогу", — визнав Айвазян.

Відстрочка для догляду може бути оформлена у кількох варіантах, або у ЦНАП, або через "Резерв+". Але за умови додаткових обставин документи можна подати тільки через центр надання адміністративних послуг.

Громадянин має право на оформлення відстрочки лише в тому випадку, якщо є довідка лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного догляду. Другим документом є Акт встановлення догляду або компенсацію за догляд.