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Главная Мобилизация Отсрочка для ухода за дедом: влияет ли служба отца в ВСУ

Отсрочка для ухода за дедом: влияет ли служба отца в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 15:25
Отсрочка для ухода за дедом: влияет ли служба отца в ВСУ
Работники ТЦК изучают документы. Фото: Житомирский ТЦК

Одним из оснований для получения отсрочки от мобилизации является уход за близким родственником. Но, прежде чем принять решение, наличие этих оснований и других обязательных условий проверяет специальная комиссия. В частности, она проверяет наличие или отсутствие других близких родственников, которые могли бы осуществлять уход.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за близким родственником

Отсрочка, как и бронирование, является законным основанием избежать мобилизации в ряды ВСУ во время действия военного положения. Но, в отличие от бронирования, отсрочка зависит от самого гражданина, от собственных семейных обстоятельств или других факторов.

Законодательство определяет целый ряд оснований для получения отсрочки от призыва. Среди этих оснований есть основания, связанные с семейным положением военнообязанного гражданина.

К юристам обратился гражданин, который планирует получить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Мужчина заинтересовался нюансами этого процесса.

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Заключение комиссии и возможность отсрочки

Гражданина, в частности, заинтересовало, может ли он получить отсрочку для ухода за родным дедом. Военнообязанный отметил, что его отец (сын этого деда) в это время проходит военную службу.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что в процессе отсрочки для ухода ключевым является заключение соответствующей комиссии. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Во время своей работы комиссия по установлению факта осуществления лицом постоянного ухода посещает место жительства лица, за которым осуществляется постоянный уход, указанное в заявлении военнообязанного, для установления факта осуществления постоянного ухода, а также проверяет сведения о наличии/отсутствии других лиц, осуществляющих постоянный уход за лицом, указанным в заявлении".

Поскольку у деда военнообязанного есть другой близкий родственник, то, подчеркнул Айвазян, ситуация усложняется. Адвокат отметил: "Если коротко ответить на Ваш вопрос, то отец военнообязанного должен сам нуждаться в постоянном уходе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, является ли уход за родителями жены основанием для отсрочки.

Военнообязанный гражданин, который осуществляет уход за родителями жены, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.

семья мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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