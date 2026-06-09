Відстрочка для догляду за дідом: чи впливає служба батька в ЗСУ

Працівники ТЦК вивчають документи. Фото: Житомирський ТЦК

Однією із підстав для отримання відстрочки від мобілізації є догляд за близьким родичем. Та, перш ніж ухвалити рішення, наявність цих підстав та інших обов’язкових умов перевіряє спеціальна комісія. Зокрема, вона перевіряє наявність чи відсутність інших близьких родичів, які могли б здійснювати догляд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за близьким родичем

Відстрочка, як і бронювання, є законною підставою уникнути мобілізації до лав ЗСУ під час дії воєнного стану. Але, на відміну від бронювання, відстрочка залежить від самого громадянина, від власних сімейних обставин чи інших факторів.

Законодавство визначає цілу низку підстав для отримання відстрочки від призову. Серед цих підстав є підстави, пов’язані із сімейним станом військовозобов’язаного громадянина.

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Чоловік зацікавився нюансами цього процесу.

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Висновок комісії й можливість відстрочки

Громадянина, зокрема, зацікавило, чи може він отримати відстрочку для догляду за рідним дідом. Військовозобов’язаний наголосив, що його батько (син цього діда) в цей час проходить військову службу.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що у процесі відстрочки для догляду ключовим є висновок відповідної комісії. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Під час своєї роботи комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначене у заяві військовозобов’язаного, для встановлення факту здійснення постійного догляду, а також перевіряє відомості щодо наявності/відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, зазначеною в заяві".

Оскільки у діда військовозобов’язаного є інший близький родич, то, підкреслив Айвазян, ситуація ускладнюється. Адвокат зазначив: "Якщо коротко відповісти на Ваше питання, то батько військовозобов’язаного повинен сам потребувати постійного догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є догляд за батьками дружини підставою для відстрочки.

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.