Отсрочка для ухода - когда наличие других родственников не имеет значения

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, которые имеют официальную инвалидность. Юристы объяснили, в какой ситуации наличие других родственников не может повлиять на процесс оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Уход за отцом, у которого есть еще дети

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой часть граждан имеет право на получение отсрочки.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее муж оформить отсрочку для ухода за отцом, который имеет инвалидность второй группы.

Женщина уточнила, что у мужа есть еще сестра, но у той также официально определена третья группа инвалидности.

"Да, мужчина имеет право на отсрочку, поскольку дочь с инвалидностью не считается таким невоеннообязанным лицом, которое должно содержать своего нетрудоспособного отца", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Это, по словам юриста, прямо предусмотрено пунктом 13 части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что делать военнообязанному

Айвазян объяснил, что должен в такой ситуации сделать военнообязанный гражданин.

"Все, что осталось — это собрать подтверждающие документы и подать заявление на отсрочку через ЦНАП", — отметил адвокат.

Подача заявления на отсрочку именно через ЦНАП не является обязательной, можно подать это заявление и в территориальном центре комплектования.

