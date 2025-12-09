Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка для ухода за родителями — когда сестра не влияет

Отсрочка для ухода за родителями — когда сестра не влияет

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 20:00
Отсрочка для ухода - когда наличие других родственников не имеет значения
Мужчина с отцом, который имеет инвалидность. Фото: freepik.com

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, которые имеют официальную инвалидность. Юристы объяснили, в какой ситуации наличие других родственников не может повлиять на процесс оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Уход за отцом, у которого есть еще дети

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой часть граждан имеет право на получение отсрочки.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее муж оформить отсрочку для ухода за отцом, который имеет инвалидность второй группы.

Женщина уточнила, что у мужа есть еще сестра, но у той также официально определена третья группа инвалидности.

"Да, мужчина имеет право на отсрочку, поскольку дочь с инвалидностью не считается таким невоеннообязанным лицом, которое должно содержать своего нетрудоспособного отца", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Это, по словам юриста, прямо предусмотрено пунктом 13 части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что делать военнообязанному

Айвазян объяснил, что должен в такой ситуации сделать военнообязанный гражданин.

"Все, что осталось — это собрать подтверждающие документы и подать заявление на отсрочку через ЦНАП", — отметил адвокат.

Подача заявления на отсрочку именно через ЦНАП не является обязательной, можно подать это заявление и в территориальном центре комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законе.

Добавим, мы сообщали о том, предоставит ли ТЦК отсрочку на основании инвалидности 3 группы у жены военнообязанного.

семья отсрочка военнообязанные родители уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации